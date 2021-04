Dortmund - Erling Haaland aurait un penchant affectif pour la Premier League

Très courtisé par les plus grands clubs européens, la jeune star du Borussia Dortmund aurait une préférence pour l'Angleterre selon Gunnar Halle.

Manchester United, Chelsea et Manchester City se sont vus offrir de l'espoir dans leur opération séduction envers Erling Haaland. En effet, Gunnar Halle, ancien défenseur de Leeds et des Wolves, qui a joué aux côtés du père de Erling Haaland, Alf Inge, a confié que l'attaquant norvégien portait l'Angleterre dans une partie de son coeur.

L'intérêt pour le crack de 20 ans ne cesse de croître, tant il impressionne au fil des semaines, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Pour l'enrôler, des offres importantes seraient en préparation selon les médias internationaux. Et les équipes de Premier League semblent mener la chasse, City en tête de file.

"Je pense qu'un peu de son cœur penche pour l'Angleterre"

Selon Gunnar Halle, qui est entraîneur en Norvège, la starlette née à Leeds envisage peut-être un retour en Angleterre. "C'est difficile à dire, avec l'intérêt espagnol et anglais, il y a tellement de choses à considérer maintenant, avec son agent et tout, et l'argent comptera bien sûr beaucoup", a-t-il confié au Daily Star, avant d'aller plus loin.

"Je pense qu'un peu de son cœur penche pour l'Angleterre parce que son père y jouait avec Leeds et City, mais aussi sa relation avec Ole Gunnar, donc je pense que son père jouera peut-être un rôle". Rappelons que pour l'heure, il n'y a aucune garantie que Erling Haaland quittera le Borussia Dortmund lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Et pour cause, les géants allemands souhaitent conserver leur meilleur atout. Mais il y a fort à parier que les Allemands ne pourront résister bien longtemps aux avances financières des autres géants européens. Erling Haaland semble approcher d'un carrefour important de sa carrière, mais Halle insiste sur le fait que son choix sera surtout sportif.

"Erling réfléchira à l'endroit où il peut avoir plus de succès dans sa façon de jouer et non à l'argent, il obtiendra beaucoup d'argent n'importe où. Je pense qu’ils verront où il peut jouer son meilleur football et où l’équipe et le manager peuvent l’aider - c’est donc difficile à dire en ce moment". Réponse dans les prochains mois...