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Rob Jetten Donyell Malen Crysencio SummervilleGetty
Sam Vreeswijk

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Donyell Malen ou Crysencio Summerville à droite de l'attaque ? Rob Jetten affiche clairement sa préférence

Pays-Bas
D. Malen
C. Summerville

Rob Jetten suit de près les performances de l’équipe nationale néerlandaise lors de la Coupe du monde. Le Premier ministre l’a confirmé vendredi lors de son point presse hebdomadaire.

« J’adore ça, une Coupe du monde de football. Je ne m’en lasse pas. Je règle régulièrement mon réveil pour regarder un match », raconte Jetten.

Les Pays-Bas ont disputé leur dernier match de groupe de la Coupe du monde, contre la Tunisie, à une heure mal choisie pour ceux qui devaient retourner au travail vendredi. Jetten en faisait partie.

Il a néanmoins décidé de suivre la rencontre. « Je suis rentré du travail à 1 h 00 du matin. C’est là que j’ai allumé la télévision pour soutenir les Oranje », raconte le Premier ministre.

Il n’a toutefois pas tenu jusqu’à la fin de la rencontre : « Je me suis endormi en deuxième mi-temps. Il était temps d’aller dormir. »

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Au tour suivant, les Pays-Bas affronteront le Maroc à 3 h du matin. Jetten a l’intention de suivre également cette rencontre : « Je serai probablement sur un canapé, ou peut-être dans un bar. J’espère que les supporters des Oranje et de l’équipe marocaine feront la fête ensemble. »

Et, selon lui, quel ailier droit doit débuter : Crysencio Summerville ou Donyell Malen ? Jetten affiche une préférence nette : « Je trouve que Summerville a été impressionnant lors des premiers matchs. »

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