Rob Jetten suit de près les performances de l’équipe nationale néerlandaise lors de la Coupe du monde. Le Premier ministre l’a confirmé vendredi lors de son point presse hebdomadaire.

« J’adore ça, une Coupe du monde de football. Je ne m’en lasse pas. Je règle régulièrement mon réveil pour regarder un match », raconte Jetten.

Les Pays-Bas ont disputé leur dernier match de groupe de la Coupe du monde, contre la Tunisie, à une heure mal choisie pour ceux qui devaient retourner au travail vendredi. Jetten en faisait partie.

Il a néanmoins décidé de suivre la rencontre. « Je suis rentré du travail à 1 h 00 du matin. C’est là que j’ai allumé la télévision pour soutenir les Oranje », raconte le Premier ministre.

Il n’a toutefois pas tenu jusqu’à la fin de la rencontre : « Je me suis endormi en deuxième mi-temps. Il était temps d’aller dormir. »

Au tour suivant, les Pays-Bas affronteront le Maroc à 3 h du matin. Jetten a l’intention de suivre également cette rencontre : « Je serai probablement sur un canapé, ou peut-être dans un bar. J’espère que les supporters des Oranje et de l’équipe marocaine feront la fête ensemble. »

Et, selon lui, quel ailier droit doit débuter : Crysencio Summerville ou Donyell Malen ? Jetten affiche une préférence nette : « Je trouve que Summerville a été impressionnant lors des premiers matchs. »