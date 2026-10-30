Dont 3 voix arabes : 13 pays ont remis le Ballon d'Or à Yamal

Le magazine français « France Football » a dévoilé, ce vendredi soir, les détails de la course au Ballon d'Or, remporté par la star du Bayern Munich, Harry Kane, lundi dernier dans la capitale britannique, Londres.

L'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, a obtenu la première place dans le vote des journalistes de 13 pays, dans le cadre de la course au Ballon d'Or 2026.

La liste des pays ayant accordé leur vote à Yamal pour la première place comprenait 3 pays arabes : l'Algérie, la Tunisie et la Jordanie.

La liste incluait l'Albanie, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Honduras, la Jordanie, la Macédoine du Nord, le Mexique, le pays de Galles, le Portugal, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

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L'attaquant anglais Harry Kane a récolté 1055 points, prenant ainsi la tête de la course avec une avance de seulement 28 points sur le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, deuxième avec un total de 1027 points, selon les résultats finaux du vote.

L'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, est arrivé à la troisième place avec 881 points, suivi de son compatriote Rodri avec 726 points, puis de l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, avec un total de 612 points.

Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a occupé la sixième place avec 541 points, suivi de son coéquipier français Ousmane Dembélé avec 418 points, puis du Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, avec 378 points.

Le Français Michael Olise, joueur du Bayern Munich, est arrivé à la neuvième place avec un total de 296 points, tandis que l'Espagnol Fabian Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, a terminé dixième avec 201 points.

Kane a dominé le classement après une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection, tandis que Mbappé a brillé avec le Real Madrid et que Yamal a continué de confirmer sa place parmi les plus grands talents du football mondial.

Kvaratskhelia a également joué un rôle majeur dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, tandis que Haaland a poursuivi sur sa lancée avec Manchester City et qu'Olise a livré une saison remarquable avec le Bayern Munich.

Au vote du Ballon d'Or participent 100 journalistes spécialisés, chacun choisissant les 10 meilleurs joueurs, selon un système attribuant 15 points au premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 point.