Le magazine français "France Football" a dévoilé, ce vendredi soir, les détails de la course au Ballon d'Or, remporté par la star du Bayern Munich, Harry Kane, lundi dernier dans la capitale britannique, Londres.

L'Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, a obtenu la première place dans les votes des journalistes de 13 pays, dans le cadre de la course au Ballon d'Or 2026.

La liste des pays ayant accordé à Yamal leur vote pour la première place comptait 3 pays arabes, à savoir l'Algérie, la Tunisie et la Jordanie.

La liste complète comprenait l'Albanie, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Honduras, la Jordanie, la Macédoine du Nord, le Mexique, le pays de Galles, le Portugal, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

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L'attaquant anglais Harry Kane a récolté 1055 points, se plaçant en tête de la course avec seulement 28 points d'avance sur le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, deuxième avec 1027 points, selon les résultats finaux du vote.

L'Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, est arrivé en troisième position avec 881 points, suivi de son compatriote Rodri avec 726 points, puis de l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, avec 612 points.

Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, star du Paris Saint-Germain, a occupé la sixième place avec 541 points, suivi de son coéquipier français Ousmane Dembélé avec 418 points, puis du Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, avec 378 points.

Le Français Michael Olise, joueur du Bayern Munich, est arrivé en neuvième position avec 296 points, tandis que l'Espagnol Fabian Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, a terminé dixième avec 201 points.

Kane a dominé le classement après une saison exceptionnelle, durant laquelle il a inscrit 73 buts avec le club et la sélection, tandis que Mbappé a brillé avec le Real Madrid, et que Yamal a continué d'affirmer sa place parmi les plus grands talents du football mondial.

Kvaratskhelia a également joué un rôle de premier plan dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, tandis que Haaland a poursuivi son éclat avec Manchester City, et qu'Olise a livré une saison remarquable avec le Bayern Munich.

100 journalistes spécialisés participent au vote du Ballon d'Or, chacun choisissant les 10 meilleurs joueurs, selon un système qui attribue 15 points au premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et un point.