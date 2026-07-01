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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Doku et Mané en tête d’affiche : la composition officielle de Belgique-Sénégal est connue

Belgique vs Sénégal
Belgique
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Belgique
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É.-U.

Un nouveau face-à-face oppose l’Europe à l’Afrique.

Les sélectionneurs de la Belgique, Rudy Garcia, et du Sénégal, Pape Thiaw, ont officialisé leurs compositions d’équipe pour le match de ce mercredi soir, comptant pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Belges ont terminé en tête du groupe 7 avec 5 points, devançant l’Égypte, deuxième, uniquement à la différence de buts.

Le Sénégal, de son côté, a terminé parmi les huit meilleurs troisièmes avec 3 points dans le groupe 9, dominé par la France (9 points).

Voici la composition des Diables Rouges :

Courtois, Arthur Theat, Brandon Michel, Maxime De Keuper, Castagne, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Jérémie Doku et De Ketelaere.

Coupe du monde
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Belgique
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Quant au onze sénégalais, il se présente ainsi :

Maroua Diao, Ismaël Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakati, Idrissa Gaye, Bati Cissé, Habib Diarra, Pape Gui, Sadio Mané,

Eliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

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