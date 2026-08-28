Dans un premier temps, le quotidien italien Gazzetta dello Sport a annoncé que Tresoldi avait choisi d’opter pour un changement de fédération, de l’Allemagne vers l’Italie. Selon ces informations, le buteur du Club Bruges, qui a jusqu’ici toujours évolué avec les équipes de jeunes de la DFB et qui est actuellement un élément incontournable de l’équipe d’Allemagne Espoirs, aurait déjà donné son accord aux Italiens.

La fédération italienne, selon la Gazzetta, travaillerait désormais d’arrache-pied afin de boucler le changement de fédération de Tresoldi auprès de la FIFA à temps pour les matches de Ligue des nations prévus en septembre. Le joueur de 22 ans, fils d’un père italien et d’une mère argentine, est né à Cagliari et a d’abord grandi en Italie. Ce n’est qu’à l’âge de 13 ans qu’il est arrivé en Allemagne avec sa famille, avant d’être ensuite formé à Hanovre 96.

Si la FIFA donnait son feu vert à temps, l’ancien et nouveau sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini, qui a entamé fin juillet son deuxième mandat à la tête de la Squadra Azzurra, voudrait convoquer Tresoldi pour la première fois en sélection italienne pour les matches contre la Belgique (25 septembre), en Turquie (28 septembre), en France (2 octobre) et à domicile contre la Turquie (5 octobre).

La DFB doit-elle donc laisser filer un grand espoir d’avenir au poste de numéro 9 ? Grâce à sa forte progression à Bruges et à ses bonnes performances avec les Espoirs (douze buts en 24 sélections U21 jusqu’à présent), Tresoldi s’est rapproché de l’équipe A. Il est considéré comme tout à fait possible que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp ait le jeune attaquant en très bonne place pour sa première liste, qu’il annoncera le 17 septembre.

La DFB a-t-elle encore une chance avec Nicolo Tresoldi ?

Et comme le rapporte Bild, Klopp peut bel et bien encore espérer pouvoir compter à l’avenir sur Tresoldi. Selon le tabloïd allemand, le jeune joueur ne se serait en effet pas encore décidé, contrairement à ce qu’affirme la Gazzetta, sur le pays pour lequel il veut jouer à l’avenir. Un avenir avec l’équipe d’Allemagne resterait donc toujours possible.

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Alors que Klopp est censé mener la reconstruction de la sélection allemande après une nouvelle élimination prématurée en Coupe du monde, la situation actuelle de la Squadra Azzurra est, comme on le sait, encore plus dramatique. Pour la troisième fois de suite, le quadruple champion du monde a manqué la phase finale de la Coupe du monde, échouant en qualification même sous la direction du héros de 2006 Gennaro Gattuso. Mancini, qui avait été à l’origine du seul véritable éclaircie des dix dernières années du football italien avec le titre de champion d’Europe en 2021, doit désormais permettre aux Italiens de renouer au plus vite avec des temps plus heureux.

Tresoldi, qui serait théoriquement aussi éligible pour l’Argentine en raison des origines de sa mère, doit donc maintenant décider à quel renouveau il préférerait prendre part. L’ancien joueur de Hanovre a réalisé une bonne première saison à Bruges et a également démarré l’exercice actuel de manière remarquable : lors de chacun des quatre matches officiels disputés jusque-là en 2026/27 avec le grand club belge, il a marqué un but à chaque fois.

Quels grands clubs s’intéressent à Nicolo Tresoldi ?

Depuis longtemps déjà, les très grands clubs auraient eux aussi activé leurs réseaux pour Tresoldi ; Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid, entre autres, ont notamment été annoncés intéressés. Dernièrement, il a aussi été dit que le FC Barcelone avait également un œil sur l’international allemand Espoirs, après qu’il est apparu que les solutions rêvées pour l’axe de l’attaque, Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid et Lautaro Martinez de l’Inter Milan, ne devraient sans doute pas être accessibles.

Selon la Gazzetta, la fédération italienne s’active actuellement aussi de manière intensive pour convaincre un autre talent en la personne de Matteo Palma, né à Berlin, qui a récemment évolué avec l’Allemagne en U16 et en U17. Le défenseur central de 18 ans d’Udinese Calcio, qui avait déjà disputé trois matches avec l’Italie en U15, devrait lui aussi porter à l’avenir le maillot de la Squadra Azzurra. Une éventuelle convocation de Palma pour les prochains matches internationaux resterait toutefois incertaine en raison de sa blessure musculaire actuelle.

En outre, selon la Gazzetta, la fédération italienne se concentre, en plus de Tresoldi, sur un autre talent qu’un changement de fédération aurait apparemment réussi à séduire. Ainsi, le milieu défensif Alessandro Romano de Cagliari Calcio, né en Suisse et toujours actif de la U16 à la U20 avec les sélections de jeunes de la Nati, devrait à l’avenir porter le maillot italien. Selon la Gazzetta, le joueur de 20 ans aurait lui aussi déjà donné son accord pour ce changement de fédération.