Un rapport de presse a affirmé, ce dimanche, que l'arrivée de l'Ivoirien Yan Diomandé au Real Madrid ne sera pas le dernier des nouveaux développements dans le vestiaire de l'équipe entre maintenant et la fin de la période des transferts.

Le journal « AS » a confirmé que l'on s'attend au départ de certains joueurs et à l'arrivée d'autres, comme le montrent les négociations en cours avec Leipzig pour recruter Diomandé.

L'ailier, qui a joué avec Leganés lors de la saison 2014-2025, est sur le point de rejoindre le Real Madrid, devenant ainsi le cinquième joueur à intégrer l'équipe dirigée par José Mourinho.

Pour autant, ce ne sera pas le dernier changement dans le vestiaire du Real Madrid avant la fin de la période des transferts.

Aux côtés du rapide et talentueux ailier ivoirien, le nom de Rodri a largement circulé ces derniers jours, bien que le Real Madrid continue de nier tout intérêt pour lui.

À ce sujet, le journal AS assure que, jusqu'à présent, rien de nouveau n'est survenu, si ce n'est le désir du milieu de terrain espagnol, qui a suscité de nombreuses controverses, de revenir en Liga par le biais du Real Madrid.

Ce qui était considéré comme un refus catégorique de la direction du Real Madrid il y a quelques semaines est désormais devenu : « Le marché des transferts restera ouvert jusqu'en septembre, et bien des choses peuvent se produire, mais rien ne s'est encore passé. »

Les voix au sein du club favorables à une possible négociation continuent d'insister sur ce point, mais sans recevoir la réponse nécessaire pour faire avancer les choses.

Le Real Madrid a besoin du départ de certains joueurs pour faire de la place à d'autres, en particulier au milieu de terrain, où Bernardo Silva est arrivé sans aucun départ.

Et le seul autre mouvement au milieu de terrain, outre le départ définitif de Ceballos, qui n'a quasiment pas joué la saison dernière, est la prolongation du contrat de Tchouaméni.

Mourinho a fait part de son souhait de renforcer la vitesse de son équipe et son style de jeu direct. Il est pleinement satisfait de son effectif actuel, mais il n'exclut pas de le renforcer et d'opérer des changements radicaux à la recherche de la combinaison idéale.

Par conséquent, l'effectif connaîtra davantage de changements que ce qui avait été annoncé précédemment. Petit à petit, tous les joueurs reviennent après la Coupe du monde et prennent la mesure des souhaits de l'entraîneur et du club.

Après la conclusion du transfert de Diomandé, il reste à voir quelle sera la situation et quelles décisions seront prises concernant Vinicius.

L'arrivée du joueur brésilien est attendue dans les prochains jours, et les responsables de Valdebebas souhaitent régler rapidement son avenir ou son départ du club.

La prolongation de son contrat actuel, qui approche de son terme, va à l'encontre de l'orientation du conseil d'administration.

Des joueurs comme Asensio, Gonzalo, Mastantuono, Brahim Díaz et Camavinga ont besoin de régler leur avenir. Les deux derniers ont fait part de leur souhait de continuer à jouer pour le Real Madrid.

Quant au défenseur central, il souhaite changer de situation, mais l'affaire sera extrêmement difficile.

Jorge Mendes recherche une destination adéquate pour le défenseur, tandis que Gonzalo et Mastantuono savent qu'ils partiront — respectivement lors d'un transfert définitif ou sous forme de prêt — dans les prochains jours.