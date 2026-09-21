Le jeune ailier ivoirien Yan Diomandé (19 ans) s'est imposé avec force au sein de l'effectif du Real Madrid, en continuant d'afficher un niveau remarquable durant les minutes qu'il a disputées face à l'Atlético Madrid, confirmant ainsi les impressions formidables qu'il avait laissées auparavant lors de la rencontre contre Elche.

Malgré les circonstances défavorables vécues par le club merengue en raison de l'infériorité numérique consécutive à l'expulsion du défenseur Huijsen, la prestation du jeune ailier est apparue comme l'un des points positifs majeurs dans les rangs de l'équipe durant la seconde période.

Selon le journal espagnol « As », l'entraîneur José Mourinho a eu recours au banc de touche pour faire entrer Diomandé à la place de Vinicius aussitôt après que les filets de l'équipe eurent encaissé le premier but et alors qu'elle jouait en infériorité numérique.

Bien que les cages du Real Madrid aient tremblé sur le deuxième but seulement 5 minutes après l'entrée du joueur ivoirien, ce dernier n'a pas baissé les bras et a pris sur lui de dynamiser le flanc droit que le porteur du numéro 7 avait été incapable d'exploiter.

L'ancien joueur de Leipzig a fait preuve d'une vitesse exceptionnelle et d'une capacité à dribbler (il a réussi 4 dribbles sur 6), d'une précision de passe de 90 %, en plus d'une rigueur défensive en remportant 9 duels sur 12 durant les 36 minutes qu'il a disputées, une période au cours de laquelle il a réalisé autant de dribbles que Vinicius et Kylian Mbappé réunis sur l'ensemble de la rencontre, et ce alors que son équipe disputait le match à dix joueurs.

L'entrée de Diomandé a débouché sur un changement sans précédent ces derniers temps, puisque la star brésilienne Vinicius a été remplacée avant l'écoulement d'une heure de jeu (à la 54e minute).

Malgré cela, le joueur a accepté le remplacement et a salué de la main Mourinho ainsi que les autres membres du staff technique avant de prendre place sur le banc de touche.

Et dès la fin de la rencontre, contrairement à certains de ses coéquipiers, il s'est dirigé directement vers les vestiaires, mettant un terme à un nouveau match qui a confirmé l'éloignement total du joueur de son meilleur niveau.

Cette réalité place l'entraîneur portugais dans une situation délicate, alors qu'il voit comment la nouvelle recrue, auteur du transfert le plus onéreux de l'histoire du club, prend le dessus sur l'un des joueurs les plus décisifs de l'histoire récente du Real Madrid.

La difficulté est d'autant plus grande que Diomandé a montré, lors de ses dernières minutes face à Elche et à l'Atlético Madrid, qu'il se sent plus à l'aise lorsqu'il évolue sur le flanc gauche.

Sur cette base, dès la fin de la trêve internationale et le début de la préparation de la rencontre face à Villarreal, Mourinho devra prendre une décision cruciale : soit s'en tenir à la présence d'un élément essentiel de l'envergure de Vinicius, soit miser sur la nouvelle recrue Diomandé.



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