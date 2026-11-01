Le Barça est passé à côté d'une pépite avec le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, cédé pour 7,5 millions d'euros, dans une transaction qui pourrait le priver de gains financiers importants, malgré les prestations remarquables du joueur avec le Real Betis, lui qui est devenu l'une des principales vedettes du club andalou grâce à ses qualités individuelles et à son influence dans les matches, en particulier en Ligue des champions.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le Real Betis, dirigé par son entraîneur Manuel Pellegrini, réalise le meilleur début de son histoire, après avoir occupé une position avancée au classement du championnat espagnol et conservé un bilan vierge de toute défaite en Ligue des champions, en décrochant le carton plein de 9 points sur ses 3 premiers matches.

Ezzalzouli est l'un des éléments clés de cette réussite, grâce à ses prestations remarquables sur le côté gauche et à sa capacité exceptionnelle à éliminer ses adversaires dans les duels individuels, en plus de son travail défensif pour récupérer le ballon, offrant ainsi l'exemple d'un joueur qui allie talent et abnégation.

L'histoire d'Ezzalzouli avec le Barça a commencé à l'été 2021, lorsque le jeune joueur marocain a attiré les regards grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à jouer du pied gauche, lors de ses apparitions avec Hércules en deuxième division « B », poussant le club catalan à le suivre, en profitant de la capacité de Ramón Planes à dénicher les talents prometteurs.

Ezzalzouli est arrivé en Espagne à un jeune âge en compagnie de ses parents et a débuté sa carrière footballistique dans les catégories de jeunes du club d'Hércules, avant de disputer un match comme titulaire avec l'équipe première à l'âge de dix-huit ans, au stade Rico Pérez.

Le joueur a bénéficié d'évaluations positives de la part des recruteurs du Barça, qui a donc bouclé son transfert le dernier jour du marché estival de 2021, après avoir payé la clause libératoire de son contrat, pour deux millions d'euros.

Ezzalzouli a rejoint l'équipe réserve du Barça, mais son bon niveau lui a rapidement offert l'opportunité d'apparaître avec l'équipe première, puisqu'il a disputé son premier match en championnat espagnol le 30 octobre 2021, face au Deportivo Alavés, sous la houlette de Sergi Barjuán, qui a dirigé l'équipe pour une brève période entre le départ de Ronald Koeman et l'arrivée de Xavi Hernández.

Au cours de cette même saison, le joueur marocain a été prêté à Osasuna sur la deuxième partie de saison, où il a laissé une bonne impression grâce à ses prestations.

Le Real Betis a profité de la grave crise économique que traversait le Barça pour recruter Ezzalzouli contre 7,5 millions d'euros, le club catalan conservant le droit de racheter le joueur pour 20 millions d'euros jusqu'en 2024, et 25 millions d'euros en 2025.

L'accord prévoyait également que le Barça touche 50 % du montant de toute future vente du joueur par le Real Betis, avant que le départ prématuré du Brésilien Vitor Roque ne réduise ce pourcentage à 20 %.

En vertu de ces clauses, si un club décidait d'activer la clause libératoire du contrat d'Ezzalzouli, fixée à 60 millions d'euros, le Barça ne percevrait que 12 millions d'euros sur le montant de la transaction, soit sa part de 20 % de la valeur de la clause libératoire.

Cela signifie que le revenu potentiel pour le club catalan serait bien inférieur aux sommes versées par d'autres clubs pour recruter des joueurs affichant des prestations remarquables.

La comparaison avec les transferts d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi illustre l'ampleur de l'écart, puisque Newcastle a déboursé plus de 70 millions d'euros pour recruter Gordon cet été, tandis que le transfert d'Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund a coûté 24 millions d'euros, soit le double de la somme que le Barça pourrait percevoir en cas de départ d'Ezzalzouli pour la valeur de sa clause libératoire.

Malgré le niveau remarquable affiché par Gordon et Adeyemi, « Mundo Deportivo » estime qu'aucun des deux ne surpasse Ezzalzouli en termes de qualité individuelle, ce que le joueur marocain a démontré lors de ses apparitions en Ligue des champions, devenant l'une des vedettes les plus appréciées des supporters du Real Betis au stade de La Cartuja.