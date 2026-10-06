De nos jours, lorsqu’on est jeune et grand, qu’on joue au football à haut niveau au poste d’attaquant et qu’on vient d’un pays scandinave, il est difficile d’échapper aux comparaisons avec Erling Haaland. Surtout quand l’efficacité devant le but est aussi au rendez-vous.

C’est précisément le cas de Bjarki Gardarsson. En juillet, l’Islandais de 16 ans est passé de l’UMF Stjarnan Gardabær au Borussia Dortmund. Gardarsson mesure déjà 1,94 mètre, il ne lui manque donc qu’un centimètre pour atteindre Haaland. Et il a réussi des débuts fabuleux au BVB, qui lui ont déjà valu de nombreuses références au superstar norvégien et ancien joueur de Dortmund, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias.

Avec les U19 des Westphaliens, entraînés par Felix Hirschnagl, Gardarsson a débuté avec deux triplés lors de ses deux premières rencontres. Lors de la défaite 4-3 contre Holstein Kiel en Coupe, ses trois buts n’ont pas suffi pour l’emporter, notamment parce qu’il avait lui-même provoqué un but encaissé. Une semaine plus tard, lors de l’ouverture du championnat contre Rot-Weiß Oberhausen, l’attaquant n’a eu besoin que de onze minutes pour signer un triplé parfait, déjà affiché au tableau d’affichage à la 19e minute.

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Bjarki Gardarsson a marqué huit fois en six matches avec les U19 du BVB

Lors des quatre matches suivants disputés par Gardarsson avec le BVB, il a ajouté deux réalisations, dont une en joker lors du 1-1 à Duisbourg. « Bjarki est très calme dans la finition, c’est sa qualité exceptionnelle. Chez certains, le pouls s’accélère et les frappes deviennent imprécises. Bjarki, lui, est détendu et possède ce sang-froid », a déclaré l’entraîneur Hirschnagl aux Ruhr Nachrichten.

Avant son transfert en Allemagne, le gaucher avait déjà débuté chez les professionnels de Stjarnan en Besta deild, la plus haute division islandaise. À 16 ans, trois mois et six jours à l’époque, il était le quinzième plus jeune joueur à avoir jamais évolué à ce niveau.

Gardarsson s’était aussi déjà montré efficace avec les équipes de jeunes de la sélection islandaise. En 18 apparitions avec les U15 à U17, il a inscrit dix buts. Tout récemment encore, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises lors des qualifications à l’Euro avec les U17. La sinusite qui lui a coûté un match début septembre n’a donc visiblement pas eu de grandes conséquences sur la dynamique de Gardarsson.

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Quelles sont les qualités du talent du BVB Bjarki Gardarsson ?

Le BVB l’avait présenté lors de son transfert comme un avant-centre dont les points forts étaient sa « présence physique, son ambidextrie et ses qualités sur coups de pied arrêtés ». Thomas Broich, directeur du centre de formation, a déclaré : « Bjarki est un attaquant physiquement présent, déterminé et doté d’un bon sens de la surface. Nous le suivons depuis un certain temps déjà et sommes très heureux qu’il ait choisi le BVB. »

Gardarsson l’a lui-même montré sur son compte Instagram, en publiant des photos de visites au Signal Iduna Park. Dès avril 2025, il était déjà à Dortmund pour observer les lieux. Gardarsson s’était également rendu au FC Copenhague et au Red Bull Salzbourg, où il avait effectué des essais, tandis que le PSV Eindhoven et Nordsjælland auraient aussi été intéressés. Mais ce sont les Westphaliens qui ont obtenu son accord.

Cela n’avait d’ailleurs rien de surprenant. Le BVB jouit en effet d’une excellente réputation dans toute l’Europe dans ce segment des jeunes et a prouvé à maintes reprises ces dernières années qu’il savait former de jeunes talents pour en faire des footballeurs professionnels accomplis. Que l’idéal visé aille encore plus loin, à savoir un avenir avec les professionnels de Dortmund, fait toujours partie des projections des dirigeants lors d’un transfert à l’étranger d’un joueur de cet âge.

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L’agent de Bjarki Gardarsson est une légende de Schalke 04, rival du BVB

Cela a toutefois été trop rarement le cas ces derniers temps, même si des joueurs comme Samuele Inacio, Luca Reggiani et Filippo Mane peuvent actuellement servir d’exemples positifs. D’un côté, cela s’explique naturellement par la qualité déjà très élevée présente dans l’effectif professionnel du BVB. Pour vraiment s’y imposer, il faut un talent hors du commun, que très peu possèdent.

D’un autre côté, il est particulièrement difficile pour les attaquants de se faire une place dans la phalange des avant-centres professionnels. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink ou Julian Rijkhoff peuvent en témoigner. Pour Gardarsson, le chemin vers le Haaland islandais est donc encore extrêmement long.

Ebbe Sand le sait aussi. La légende offensive de Schalke 04, rival du BVB, est l’agent de Gardarsson. Le Danois a déclaré au sujet de son protégé dans Bild : « Gardarsson est un super garçon avec une formidable mentalité. Il sait où se trouve le but et possède un énorme potentiel. Mais le gamin n’a que 16 ans et peut encore progresser dans beaucoup de domaines, notamment dans le développement de sa masse musculaire. Donnez-lui simplement du temps ! »

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Bjarki Gardarsson avait un jour inscrit 31 buts en 14 matches

Lors de ses apparitions jusqu’ici, Gardarsson, qui avait inscrit 31 buts en 14 matches dans les catégories de jeunes en Islande il y a deux ans, a souligné que les éloges à son égard ne sortaient pas de nulle part. En plus de son instinct dans la surface, il a aussi convaincu dans sa capacité à conserver les ballons en point d’appui. « Il a un bon flair, mais il fait aussi bien jouer ses coéquipiers et propose des appels dans la profondeur », a déclaré Hirschnagl.

Cela tient au fait que Gardarsson, dont le père Gardar Johannsson a disputé au total 16 matches officiels avec le Hansa Rostock, alors pensionnaire de deuxième division, en 2009-2010, n’est pas exclusivement limité au poste d’avant-centre. Dans son pays et aussi avec les sélections de jeunes, il a de temps en temps été utilisé sur les ailes offensives.

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À quel joueur Bjarki Gardarsson ressemble-t-il ?

Malgré sa taille, Gardarsson peut bien dribbler dans les petits espaces, il a de la vitesse et de la technique, et combine ces qualités dans des mouvements agiles. Avec sa forte puissance physique, sa finition directe et sa présence dans les zones dangereuses, c’est plutôt Nick Woltemade qui vient à l’esprit quand on le voit jouer.

Mais qu’il s’agisse de Woltemade ou de Haaland, seule la suite, dans un avenir encore lointain, dira jusqu’où cela le mènera avec le BVB. Peut-être que le deuxième prénom de Gardarsson, Hrafn, est un bon présage. En islandais, cela signifie « corbeau », et ils sont bien connus pour leur intelligence et leur capacité à s’adapter à différents environnements. En tout cas, les débuts de Gardarsson à Dortmund, à environ 2 200 kilomètres à vol d’oiseau de sa terre natale, sont plus que réussis.

Le profil de Bjarki Gardarsson, talent du BVB