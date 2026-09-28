Deux fins pour une même ère : Messi tire sa révérence par le sommet, Ronaldo choisit de terminer sur le banc

Alors que Cristiano Ronaldo s'accroche à la poursuite de sa carrière internationale avec la sélection du Portugal, malgré le recul de sa présence dans le onze de départ et la multiplication des interrogations sur son rôle au sein de l'équipe, son rival historique Lionel Messi s'apprête à écrire le dernier chapitre de son histoire avec la sélection argentine, lors d'un adieu tant attendu que patienteront des dizaines de milliers de supporters à Buenos Aires le 6 octobre prochain.

Pendant près de deux décennies, les deux stars se sont partagé le trône du football mondial, chacune s'imposant comme une référence exceptionnelle dans une époque qui n'a pas connu beaucoup de joueurs dotés d'une pareille capacité à se maintenir au sommet.

Entre 2008 et 2023, Ronaldo et Messi ont raflé 13 des 15 Ballons d'Or, dans une rivalité qui a dépassé les frontières des chiffres et des titres pour devenir l'une des plus grandes histoires de l'histoire de ce sport.

Mais à respectivement 41 et 39 ans, les contours de la fin diffèrent totalement entre les deux légendes : tandis que Messi s'oriente vers un adieu festif au maillot de l'Argentine, Ronaldo semble s'accrocher à sa place avec le Portugal, refusant que ses dernières années avec la sélection ne soient qu'une simple étape précédant la retraite.

L'adieu du héros qui a reconquis son trône

Lionel Messi n'a plus besoin de prouver son statut dans l'histoire du football. Huit Ballons d'Or, le titre de la Coupe du monde 2022, ainsi que deux sacres en Copa América ont façonné une carrière exceptionnelle pour la star argentine, qui a durant des années poursuivi le plus grand rêve avec le maillot de son pays, avant de le réaliser au Qatar et de mettre fin à une polémique qui l'a accompagné tout au long de sa carrière internationale.

Avec son transfert à l'Inter Miami, certains ont pensé que Messi entrait dans la dernière phase de sa carrière, et que son éloignement de la compétition européenne réduirait sa présence sur le terrain.

Mais il a prouvé lors de la Coupe du monde 2026 qu'il était toujours capable de faire la différence, après avoir conduit l'Argentine jusqu'à la finale face à l'Espagne, inscrivant 8 buts au cours du tournoi.

Sa présence n'a pas été une simple participation symbolique d'un capitaine portant le brassard de la sélection ; il est resté un élément central du parcours de l'Argentine, confirmant sa capacité à rivaliser lors des grands rendez-vous, malgré son âge avancé.

Même face aux critiques qui ont visé la sélection et certains de ses joueurs après les événements qui ont suivi la finale, Messi a conservé son statut, s'appuyant sur son immense palmarès et sur sa relation exceptionnelle avec le public argentin.

Mais la question de la continuité n'était plus si éloignée de l'esprit du capitaine argentin, en particulier après le décès de son père Jorge Messi cet été, une perte personnelle survenue à une période sensible de sa carrière.

Face à l'alternative entre la retraite et la poursuite de l'aventure, Messi s'est dirigé vers la fin de son parcours international, mais d'une manière à la hauteur de ce qu'il a offert à son pays.

Le 6 octobre devrait être le rendez-vous de l'adieu de Messi au maillot de l'Argentine, lors d'un match amical face au Bénin au stade Monumental de Buenos Aires.

La rencontre s'est transformée en événement populaire avant même son coup d'envoi, ses 80 000 billets ayant été épuisés en seulement 90 minutes.

La Fédération argentine de football se prépare à organiser une cérémonie spéciale digne du capitaine de la sélection, comprenant un maillot conçu spécialement pour l'occasion, dans l'attente d'un moment d'adieu populaire qui mettra un terme à une période exceptionnelle de l'histoire de l'Argentine.

Se profile également la possibilité que Messi rejoigne le staff technique de la sélection après avoir mis un terme à sa carrière internationale, afin de poursuivre sa relation avec l'équipe à laquelle son nom a été associé pendant des années.

Ronaldo : il ne veut pas que la fin soit pour maintenant

De l'autre côté, Cristiano Ronaldo ne semble pas prêt à emprunter le même chemin.

La star portugaise, de deux ans l'aîné de Messi, s'accroche toujours à la poursuite de sa carrière internationale, malgré les changements survenus dans son rôle au sein de la sélection et le recul de ses titularisations ces derniers temps.

La relation de Ronaldo avec la sélection du Portugal a toujours été au cœur des débats dans les médias locaux et parmi les supporters, en particulier avec son âge avancé et la persistance de la polémique sur l'opportunité de compter sur lui dans le onze de départ.

Pour autant, le capitaine du Portugal estime toujours qu'il peut apporter davantage, et que sa carrière internationale n'a pas encore atteint son ultime étape.

En août dernier, Ronaldo a évoqué son avenir, laissant entendre que l'année en cours pourrait être sa dernière dans le football, tout en exprimant son souhait de laisser un héritage digne de sa carrière, déclarant au magazine Vogue : « C'est peut-être ma dernière année dans le football, et je veux laisser un héritage formidable. »

Toutefois, ses dernières apparitions avec la sélection ont rouvert le débat sur sa place au sein de l'équipe, notamment après la rencontre face à la Norvège, au cours de laquelle il s'est retrouvé sur le banc des remplaçants pendant tout le match, un fait rare pour un joueur habitué à être le premier nom du onze du Portugal pendant de longues années.

Malgré la victoire du Portugal sur le score de 2-1, le résultat n'a pas suffi à détourner les projecteurs de Ronaldo, qui semblait frustré de ne pas avoir joué, avant de se diriger directement vers les vestiaires au coup de sifflet final, sans se joindre à ses coéquipiers pour saluer le public et célébrer la victoire.

Ce geste a soulevé des interrogations sur l'attitude du capitaine du Portugal, qui porte la responsabilité du leadership au sein de la sélection, et a également placé sa relation avec l'entraîneur Jorge Jesus sous les projecteurs, d'autant que ce dernier a déjà travaillé avec lui à Al-Nassr et le connaît de près.

Jesus a reconnu après le match qu'il avait besoin de parler avec Ronaldo, affirmant que son temps de jeu dépendait de ce qu'il offrait sur le terrain, comme tous les autres joueurs, une position qui reflète une volonté de le gérer selon les exigences de l'équipe, au-delà de son seul statut historique.

L'entraîneur portugais a déclaré : « J'ai besoin de parler avec lui », indiquant qu'il ne pouvait pas commenter les motivations de son capitaine avant de s'être entretenu avec lui.

Cela intervient à un moment où Ronaldo reste un joueur influent au sein du vestiaire, mais où son rôle sur le terrain n'est plus garanti de la manière dont il en avait l'habitude tout au long de sa carrière.

La comparaison avec Messi n'était pas loin du tableau, puisque Ronaldo a pris l'habitude ces dernières années d'entendre le public scander le nom de son rival argentin, des situations qui ont parfois suscité chez lui des réactions de colère, et ont maintenu leur rivalité historique présente même après leur éloignement des pelouses européennes.

Deux fins différentes pour deux légendes

La différence entre Messi et Ronaldo ne se limite pas à la seule décision de prendre sa retraite ou de continuer, mais tient à la manière dont chacun d'eux approche la fin de son parcours international.

L'Argentin, qui a remporté les titres les plus prestigieux qu'il visait avec la sélection de son pays, se prépare à quitter la scène au milieu des célébrations du public, tandis que le Portugais cherche encore une occasion de continuer à donner, et s'accroche à sa présence avec la sélection qu'il a menée pendant de longues années.

La rivalité les a réunis pendant de longues années, ils se sont partagé les trophées, les statistiques et les projecteurs, mais ils s'approchent d'une fin totalement différente : Messi se prépare à un adieu qui célèbre ce qu'il a accompli avec le maillot de l'Argentine, tandis que Ronaldo s'accroche à la poursuite de son aventure avec le Portugal, refusant que l'adieu soit le titre de sa dernière étape, et convaincu qu'il a encore quelque chose à offrir sur le terrain.