Le Bayern Munich reste confiant quant au maintien de Michael Olise dans ses rangs, malgré les informations ayant associé le joueur à un transfert vers le Real Madrid, lors de l'actuel mercato estival.

À ce sujet, le journaliste allemand de la chaîne « Sky Sport » Florian Plettenberg a indiqué que la direction du Bayern s'appuie sur deux facteurs principaux, qui confirment le maintien du joueur et l'absence de toute intention de le voir partir cet été.

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Plettenberg a expliqué que le premier facteur réside dans les assurances données par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, à la direction du Bayern — indépendamment du communiqué officiel du club madrilène — selon lesquelles il ne cherche pas à recruter Olise durant l'été en cours et n'a pas l'intention de présenter la moindre offre pour l'engager.

Il a ajouté que les responsables du Bayern font pleinement confiance à ces assurances, au regard de la relation privilégiée qui unit les deux clubs.

Quant au deuxième facteur, il réside dans les messages que le Bayern a reçus directement d'Olise et de ses représentants durant la Coupe du monde, dans lesquels ils ont confirmé l'absence de toute intention de partir.

Plettenberg a souligné que, jusqu'à présent, ni Olise ni ses représentants n'ont fait part à la direction du Bayern d'un quelconque souhait de quitter le club, lors de l'actuel mercato estival.



