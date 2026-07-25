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Muhammad Sharaf Eldeen

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Deux facteurs clés : pourquoi le Bayern Munich ne s'inquiète pas d'un transfert d'Olise au Real Madrid ?

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Le directeur sportif Christoph Freund a insisté sur le maintien de la star française au Bayern Munich

Le Bayern Munich reste confiant quant au maintien de Michael Olise dans ses rangs, malgré les informations ayant associé le joueur à un transfert vers le Real Madrid, lors de l'actuel mercato estival.

À ce sujet, le journaliste allemand de la chaîne « Sky Sport » Florian Plettenberg a indiqué que la direction du Bayern s'appuie sur deux facteurs principaux, qui confirment le maintien du joueur et l'absence de toute intention de le voir partir cet été.

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Plettenberg a expliqué que le premier facteur réside dans les assurances données par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, à la direction du Bayern — indépendamment du communiqué officiel du club madrilène — selon lesquelles il ne cherche pas à recruter Olise durant l'été en cours et n'a pas l'intention de présenter la moindre offre pour l'engager.

Il a ajouté que les responsables du Bayern font pleinement confiance à ces assurances, au regard de la relation privilégiée qui unit les deux clubs.

Quant au deuxième facteur, il réside dans les messages que le Bayern a reçus directement d'Olise et de ses représentants durant la Coupe du monde, dans lesquels ils ont confirmé l'absence de toute intention de partir.

Plettenberg a souligné que, jusqu'à présent, ni Olise ni ses représentants n'ont fait part à la direction du Bayern d'un quelconque souhait de quitter le club, lors de l'actuel mercato estival.


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