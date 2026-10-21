Deux changements dans le onze d'Arsenal et une surprise de Kompany concernant l'effectif du Bayern Munich

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé le onze de départ de son équipe pour affronter le Bayern Munich, un match qui se jouera ce soir à l'Allianz Arena, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Arteta a apporté deux changements par rapport au onze qui avait disputé la rencontre face à Nottingham Forest, dimanche dernier en Premier League.

Noni Madueke a remplacé Eberechi Eze, et Jurriën Timber a pris la place de Ben White.

Voici la composition d'Arsenal :

Raya ; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Zubimendi, Rice ; Saka, Ødegaard, Madueke et Havertz.

De son côté, Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a dévoilé la composition de son équipe, emmenée par Harry Kane comme à l'accoutumée, mais Luis Díaz prend place sur le banc des remplaçants, malgré ses 3 buts (triplé) lors du dernier match face à Leipzig.

Voici la composition du Bayern Munich :

Neuer, Laimer, Upamecano, Kim et Stanišić, Pavlović, Bischof, Gnabry, Olise, Davies et Harry Kane.