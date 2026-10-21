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Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Deux changements dans le onze d'Arsenal et une surprise de Kompany concernant l'effectif du Bayern Munich

Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Ligue des Champions
Allemagne
Angleterre

Un sommet explosif

 Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé le onze de départ de son équipe pour affronter le Bayern Munich, un match qui se jouera ce soir à l'Allianz Arena, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Arteta a apporté deux changements par rapport au onze qui avait disputé la rencontre face à Nottingham Forest, dimanche dernier en Premier League.

Noni Madueke a remplacé Eberechi Eze, et Jurriën Timber a pris la place de Ben White.

Voici la composition d'Arsenal :

Raya ; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Zubimendi, Rice ; Saka, Ødegaard, Madueke et Havertz.

De son côté, Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a dévoilé la composition de son équipe, emmenée par Harry Kane comme à l'accoutumée, mais Luis Díaz prend place sur le banc des remplaçants, malgré ses 3 buts (triplé) lors du dernier match face à Leipzig.

Voici la composition du Bayern Munich :

Neuer, Laimer, Upamecano, Kim et Stanišić, Pavlović, Bischof,  Gnabry, Olise, Davies et Harry Kane.

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