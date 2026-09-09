Deux buts en 15 occasions : comment Mourinho gère-t-il la nouvelle crise du Real ?

Le problème des occasions gâchées devant le but représente une source d'inquiétude pour les supporters du Real Madrid ces derniers temps, mais il semble que l'entraîneur José Mourinho considère les choses d'une manière différente.

Le Real Madrid a signé une victoire peu convaincante face à l'Inter Milan sur le score de 2-1 hier soir, mardi, pour son entrée en lice en Ligue des champions, quelques jours après avoir concédé sa première défaite en Liga face au Real Betis sur le score de 0-1.

Le Real Madrid parvient constamment à se rapprocher des zones de danger et se crée de nombreuses occasions, mais il peine à les convertir en buts, ce qui s'est reflété dans les réactions des supporters du Santiago Bernabéu, qui ont commencé à réclamer davantage de tranchant devant le but.

15 occasions franches et seulement deux buts

Selon un rapport publié par le quotidien espagnol « Marca », le Real Madrid s'est créé 15 occasions franches lors de ses deux derniers matchs face au Real Betis et à l'Inter Milan, mais n'a inscrit que deux buts, des chiffres qui pourraient susciter l'inquiétude hors des murs du club.

Jude Bellingham a été l'un des joueurs du Real Madrid ayant le plus gâché d'occasions, puisqu'il a manqué deux occasions faciles devant le but de la formation italienne, qui auraient été de nature à accroître le total de buts de l'équipe.

Mais la vision de Mourinho et de ses joueurs est différente, car ils estiment que la capacité de l'équipe à atteindre régulièrement le but adverse est l'indicateur le plus important, tandis que le problème actuel réside dans la dernière touche et non dans la manière dont l'équipe travaille offensivement.

Aucun changement de cap

Selon la vision au sein du Real Madrid, l'équipe parvient à trouver les espaces, notamment lors des attaques rapides, et réussit à atteindre les zones adverses et à placer ses joueurs dans des situations offensives dangereuses de manière régulière.

C'est pourquoi il n'existe aucune intention d'apporter des changements majeurs au style de jeu à cause des deux derniers matchs, Mourinho tenant à la nécessité de poursuivre l'approche actuelle, tout en travaillant à améliorer la prise de décision, la précision et l'efficacité dans le dernier tiers du terrain, selon « Marca ».

L'entraîneur portugais estime que le rendement offensif traverse parfois des périodes variables, car l'équipe peut convertir la plupart de ses occasions en buts lors de certains matchs, tandis que dans d'autres, elle a besoin de nombreuses tentatives pour faire trembler les filets.

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Une confiance totale au sein de l'équipe

15 occasions franches en deux matchs représentent un indicateur positif pour le staff technique, d'autant que l'équipe est encore en train d'assimiler certains détails et mécanismes propres au style de Mourinho.

L'entraîneur est convaincu que l'entente entre les éléments de la ligne offensive est encore susceptible de progresser, mais que l'équipe possède déjà les bases lui permettant de se montrer dangereuse en continu.

Pour cette raison, Mourinho ne veut pas que ses joueurs perdent confiance à cause d'une période temporaire de faible efficacité devant le but. Le message au sein du vestiaire du Real Madrid est clair : le cap ne changera pas.

L'équipe a besoin de davantage de tranchant devant le but, mais elle ne voit aucune raison d'abandonner le style qui lui permet d'atteindre la surface de réparation adverse encore et encore, malgré le vacarme grandissant et l'impatience qui règne dans les tribunes du Bernabéu.

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