Deschamps, Rabiot et les réactions après Croatie - France (1-1)

L’équipe de France ra ramené un point de parité de son déplacement en Croatie. Les Bleus s’en sont contentés même s’il y avait de la place pour faire mieux.

Trois jours après son revers contre le Danemark (1-2), l’équipe de France a signé un meilleur résultat lors de son opposition contre la Croatie à l’extérieur. Au sortir de ce match, les sentiments des Tricolores et leur coach étaient partagés. Il y avait la satisfaction d’avoir produit un bon match malgré une équipe de départ totalement remodelée, et il y avait aussi la déception de ne pas avoir su tenir la victoire avec une égalisation concédée à la 83e minute sur pénalty.

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France sur M6) : "Je pense qu'on a fait de bonnes choses en prenant compte de tous les changements. On a mené au score, on aurait pu mettre le deuxième. C'est dommage qu'on leur donne l'égalisation sur le penalty. C'était relativement cohérent ce qu'on a fait. Evidemment, le résultat ne me satisfait pas amplement, mais ça a permis à beaucoup de joueurs d'avoir du temps de jeu. On est dans la compétition, mais c'est aussi une préparation pour ce qui nous attend en fin d'année. Avec des matches aussi rapprochés, je suis obligé de faire beaucoup de changements d'un match à l'autre. L'alignement on peut avoir des soucis à trois, à quatre, à cinq. C'est simplement, comme sur la dernière action, il y a la mérite de l'adversaire aussi mais à partir du moment où le porteur est pas cadré, on aurait pu protéger un peu plus la profondeur. Les Croates poussaient aussi, ils sont revenus au score, ils avaient leur public. Nous aussi on cherchait la victoire et ça a laissé plus d'espace".

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l'équipe de France sur M6) : "Personnellement, je suis assez déçu. Je crois que le groupe aussi. On avait le match en main de ce que j'ai ressenti sur le terrain. Sur une erreur d'inattention, alors qu'on était bien même défensivement, on concède un penalty et on repart avec un point alors que je pense qu'on aurait mérité la victoire. Cela ne s'est joué à rien. Il y a pas mal de fatigue, même si ça n'excuse rien. On est à l'extérieur, le public a poussé, peut-être qu'on s'est un peu relâché mentalement, mais c'est vraiment dommage parce qu'on tenait bien ce match et encore une fois on ne repart pas avec la victoire et c'est dommageable".

Mattéo Guendouzi (milieu de terrain de l'équipe de France sur M6) : "C'était ma première titularisation, mais le coach m'a dit de rester simple, de jouer comme j'ai l'habitude de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire au mieux ce soir. Et voilà ça c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. C'est une petite déception parce que je trouve qu'on avait le match en main, ils ont marqué sur un penalty, mais dans l'ensemble on a fait un bon match. Encaisser un nouveau but en fin de rencontre ? Comme j'ai dit c'est dommage parce qu'on avait le match en main. On a fait un très bon match jusqu'au penalty, il va falloir qu'on retravaille dessus, mais dans l'ensemble il y a eu des belles choses".