C’est ce que rapporte le quotidien sportif français L’Équipe. Le Borussia Dortmund s’est intéressé au joueur offensif de l’Olympique lyonnais à l’été 2024, puis un an plus tard, mais celui-ci a finalement rejoint Manchester City. Selon le quotidien, il y a deux ans, Cherki a d’abord été tout proche d’un transfert au Paris Saint-Germain, puis à Dortmund, mais il est finalement resté à l’OL.

Le PSG aurait été en pole position pour recruter le joueur de 23 ans. Dès l’été 2024, Cherki aurait lui-même pensé être transféré à Paris pour 15 millions d’euros et aurait déjà exprimé sa grande joie à l’idée de ce transfert dans un message vocal adressé au président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Mais le transfert n’a pas eu lieu, notamment parce que le Borussia Dortmund est entré dans la course en promettant à Cherki un temps de jeu que le PSG, selon le quotidien, ne voulait pas lui garantir. Au moment où les dirigeants de Dortmund auraient pu passer à l’action, des « divergences internes » au sujet du transfert auraient toutefois empêché le club de formuler une offre concrète. De son côté, le PSG, contrarié que Cherki ait préféré rejoindre le Borussia Dortmund, s’est également retiré.

Quel choix a fait Rayan Cherki ?

Cherki a finalement prolongé son contrat à Lyon, avant de rejoindre Manchester City un an plus tard contre une indemnité de transfert de 40 millions d’euros. Dortmund s’est de nouveau manifesté en 2025, mais le montant élevé de cette indemnité ne lui a laissé aucune chance face aux Cityzens dans la course à la signature du Français.

Cherki est sous contrat à Manchester jusqu’en 2030. Cette saison, il compte cinq buts et deux passes décisives en neuf matches officiels avec son club, toutes compétitions confondues.