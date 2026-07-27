Des rumeurs à la réalité : Arbeloa pousse pour boucler un transfert en provenance du Real Madrid

L'intérêt de Fulham pour le recrutement de l'attaquant espagnol Gonzalo García, joueur du Real Madrid, est passé de simples rumeurs à des démarches sérieuses, alors que l'entraîneur Álvaro Arbeloa souhaite renforcer la ligne offensive de son équipe avec un attaquant de pointe capable de faire la différence.

Le journal britannique « The Athletic » a révélé l'intérêt officiel du club pour le joueur, tandis que le journaliste italien spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, a affirmé que la réussite de l'opération dépend entièrement de la position du Real Madrid et des conditions que fixera le club madrilène, notamment en ce qui concerne les clauses futures ou le pourcentage sur une éventuelle revente.

García est conscient que ses chances de disputer les matchs en tant que titulaire avec le Real Madrid sont devenues très limitées, en raison de l'importante concurrence en attaque, qui compte des stars du calibre de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Yan Diomandé et Rodrygo, ce qui rend l'option d'un départ logique afin de s'assurer davantage de temps de jeu.

Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid et actuel entraîneur de Fulham, cherche à tirer parti de ses solides relations avec son ancien club pour boucler l'opération. Le principal obstacle réside toutefois dans la nécessité d'obtenir au préalable l'accord de l'entraîneur portugais José Mourinho pour le départ du joueur, une question qui n'est pas encore tranchée.

Selon Romano, les dirigeants de Fulham devraient prendre contact avec la direction du Real Madrid dans les prochaines heures pour entamer les négociations officielles et examiner les détails de l'opération, une démarche qui pourrait représenter un tournant important dans l'avenir du jeune attaquant.