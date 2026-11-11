« Des objectifs plus élevés que prévu ! » : la Grèce, toujours invaincue, prête à surprendre les Pays-Bas dans un choc au sommet

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Le sélectionneur de la Grèce, Ivan Jovanovic, a appelé son équipe à saisir une occasion historique avant les matches cruciaux de Ligue des nations de l’UEFA contre les Pays-Bas et la Serbie. Après un parcours surprenant, la Grèce reste invaincue et occupe la tête du groupe A2 aux côtés des Pays-Bas.

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La Grèce, toujours invaincue, vise une fin de Ligue des nations historique

Le sélectionneur de la Grèce, Ivan Jovanovic, aborde une trêve internationale décisive, alors que son équipe s’apprête à terminer sa campagne de groupe en Ligue des nations de l’UEFA face aux Pays-Bas et à la Serbie. La Grèce est la surprise du groupe A2 : elle occupe la deuxième place avec huit points en quatre matches, à égalité avec les Pays-Bas, leaders du groupe.

L’équipe de Jovanovic reste invaincue dans la compétition, avec notamment une victoire 2-1 contre la Serbie, un succès historique 1-0 face à l’Allemagne et un nul 2-2 contre les Pays-Bas.

Des joueurs clés comme Vangelis Pavlidis, Christos Tzolis et Dimitrios Kourbelis ont permis à la Grèce de prétendre à une place inattendue en quarts de finale.

Jovanovic vise plus haut avant le choc contre les Pays-Bas

S’exprimant sur la chaîne officielle de l’EPO, Jovanovic a souligné que son équipe devait tirer parti des bases posées lors des premières journées, avec une attention particulière portée au choc contre les Pays-Bas, le 13 novembre.

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« Il nous reste ces deux derniers matches. Je pense que nous sommes très bien placés au classement, mais il est très important que nous répondions présent lors de ces deux rencontres, a déclaré Jovanovic. C’est une situation que nous avons créée lors des premiers matches. Une occasion de viser peut-être plus haut que ce que nous envisagions au début de cette campagne. »

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Revenant sur le précédent match nul 2-2 contre les Pays-Bas, il a ajouté : « Il est important que nous répondions présent, peut-être même mieux que lors des matches précédents. Nous connaissons mieux le potentiel de nos adversaires. »

La sélection de Koutsoupias étoffe les options au milieu

Jovanovic a également évoqué la composition de son groupe et expliqué la convocation du milieu de terrain Ilias Koutsoupias, dans le cadre des efforts continus pour intégrer à la sélection les joueurs grecs évoluant à l’étranger.

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« Ces dernières années, il y a eu pas mal de nouveaux visages en équipe nationale, a expliqué Jovanovic. Des Grecs jouent dans d’autres pays. Nous les suivons et, quand nous estimons que le moment est venu de les voir, nous le faisons. »

À propos de Koutsoupias, le sélectionneur a précisé : « C’est particulièrement vrai à certains postes où nous pourrions avoir davantage de besoins, notamment au milieu de terrain. C’est un jeune qui tente sa chance à l’étranger depuis un bon moment. Il fait des efforts, il évolue à un bon niveau. Je pense qu’il mérite cette occasion et c’est pour cela qu’il est avec nous. »

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Deux matches décisifs pour le classement du groupe A2

La Grèce entamera cette dernière trêve en recevant les Pays-Bas le 13 novembre, dans un match qui pourrait décider de la première place du groupe A2, avant de se déplacer en Serbie le 16 novembre.

Jovanovic a mis son équipe en garde contre tout excès de confiance, tout en restant optimiste quant à sa progression.

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« Sans nous surestimer, bien sûr, mais en gardant toujours une approche positive quant aux objectifs qui pourraient se dessiner après ces matches, a conclu Jovanovic. Il est important que nous restions tout aussi concentrés pour terminer cette campagne de la meilleure manière possible. »