Comme le rapporte le journal, l’Effzeh aurait également rejeté la nouvelle offre venue de Dortmund pour le talent d’exception allemand, d’un montant de plus de 45 millions d’euros, bonus compris. Il s’agirait de la quatrième offre des Schwarzgelben pour El Mala.





Les habitants de la ville de la cathédrale ne démordent donc toujours pas de leurs exigences, à savoir un package global de 50 millions d’euros. C’est la somme qu’avait offerte il y a quelques semaines le FC Brentford et qui aurait finalement au moins permis de parvenir à un accord avec le club. Le deal a ensuite échoué en raison du veto de la famille El Mala, dont les intérêts sont représentés par la mère du joueur.

Selon Bild, le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, a mené les négociations avec les Schwarzgelben, avant de les stopper désormais en concertation avec les instances du club de l’Effzeh. Seule une offre « nettement supérieure à 50 millions » ferait encore revenir les Cologne à la table des négociations. Les Cologne ont donc, selon ces informations, encore relevé leurs exigences.

Le BVB n’abandonne apparemment pas encore dans le poker autour d’El Mala

Le BVB était ces derniers jours optimiste, compte tenu de la nouvelle offre qui dépassait son seuil de tolérance qu’il s’était lui-même fixé, quant à l’idée de boucler le deal dans les prochains jours. Le BVB ne serait toujours pas disposé à renoncer à sa cour assidue pour El Mala et préparerait déjà une cinquième offre. Reste à savoir si cela rouvrira définitivement la porte dans ce poker.

« Nous avons plusieurs choses sur la table depuis des semaines. Mais rien qui m’aurait amené à réfléchir à céder le joueur », a récemment souligné Kessler au sujet du dossier El Mala.

L’ailier, disaient de manière récurrente ces dernières semaines des médias concordants, veut absolument rejoindre le BVB cet été et y jouer la Ligue des champions. Toutefois, le shooting star de 19 ans de la dernière saison de Bundesliga (13 buts, 3 passes décisives en 34 matches) ne devrait pas non plus tirer la sonnette d’alarme si, au terme de l’été des transferts, un départ vers la Ruhr ne se concrétisait pas.

Le BVB bien placé pour l’alternative à El Mala du PSG ?

Comme alternative à El Mala, le BVB pourrait - si les négociations devaient définitivement s’enliser - miser à fond sur le joyau du PSG Ibrahim Mbaye. Selon L'Equipe, les Schwarzgelben auraient « de bonnes cartes » dans le duel de transfert avec Liverpool pour l’international sénégalais de 18 ans. Problème : Mbaye pourrait coûter encore plus cher qu’El Mala. Le PSG réclamerait apparemment 45 millions plus 15 millions de bonus.

Concernant Jadon Sancho, le journal Bild fait état de sérieux doutes sur sa condition physique. Le fait qu’aucun autre club n’ait apparemment l’intention de recruter l’ailier libre de tout contrat susciterait également l’étonnement.

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