Des doutes au leadership : le secret exceptionnel derrière l'explosion de Raphinha avec le Barça

Le la star brésilienne Raphinha cherche à atteindre son plus haut niveau de football avec le Barça, lui dont l'amour pour le club catalan et la manière d'appréhender le jeu ont suscité de nombreux débats depuis son arrivée. C'est un joueur passionné qui vit chaque match avec une intensité difficile à égaler : il ne se contente pas de donner 100 %, il aspire toujours à offrir 200 %, une nature qui lui a parfois coûté cher mais qui explique l'essentiel de la personnalité footballistique qu'il est devenu.

Selon le quotidien espagnol « Sport », les choses n'ont pas toujours été simples pour Raphinha au Barça. Il a été remis en question lors de sa première saison et certains ont estimé que son transfert avait été une erreur, car les choses ne se déroulaient pas comme prévu et, malgré ses efforts, il n'était pas parvenu à trouver la stabilité technique recherchée. Pourtant, il n'a jamais cessé de persévérer, pour devenir l'un des meilleurs exemples de la façon dont un joueur peut renverser une situation compliquée grâce au travail et au sacrifice. L'international brésilien a continué à croire en ses capacités, au point de devenir l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif catalan.

Le point marquant actuellement réside dans le fait que, tout en conservant l'intensité qui l'a toujours caractérisé, les choses tournent désormais en sa faveur : il a gagné en maturité et possède la capacité de faire basculer les matches avec une régularité qu'il n'avait jamais montrée auparavant, ce qui place ses performances parmi celles des joueurs les plus importants de l'équipe, alors que le joueur et le club jugent difficile de comprendre l'absence de son nom dans la liste des 30 candidats au Ballon d'or.

L'engagement de Raphinha s'étend au-delà des limites du rectangle vert, puisqu'il figure parmi les joueurs les plus appréciés au sein du vestiaire. Il est devenu l'un des leaders de l'équipe et porte une attention particulière aux jeunes joueurs. Il se montre également exigeant avec ses coéquipiers comme avec lui-même, conscient qu'une partie de ses responsabilités consiste à aider l'équipe à maintenir en permanence son plus haut niveau.

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Le quotidien « Sport » a rapporté les propos de sources proches de l'un des joueurs de l'équipe première : « Il y a des moments où l'on a envie de le tuer, car il est comme un entraîneur qui joue avec toi, il presse ton énergie au maximum et cherche toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais c'est un leader et on finit par apprendre qu'il a toujours raison, et ce qu'il fait est stupéfiant. » Des aveux qui reflètent clairement la façon dont il dirige l'équipe de l'intérieur.





La relation de Raphinha avec l'entraîneur allemand Hansi Flick est excellente : les deux hommes échangent en permanence sur le football et partagent une vision identique du niveau d'exigence et d'engagement au sein du vestiaire. Le Brésilien est ainsi devenu l'un des hommes de plus grande confiance pour le technicien allemand, dans une relation réciproque, Flick sachant qu'il dispose d'un joueur capable de transmettre ses messages au reste du groupe, ce qui est capital dans un vestiaire comptant de nombreux éléments jeunes.

Cette même énergie et cette même vivacité se manifestent lorsqu'il rejoint la sélection du Brésil, Raphinha ressentant un fort engagement envers le Barça comme envers la sélection de son pays, et souhaitant toujours offrir son meilleur niveau quel que soit le maillot qu'il porte. Bien qu'il soit revenu blessé à deux reprises après des trêves internationales avec le Brésil, et que le Barça aurait préféré le voir revenir pleinement en forme, le club connaît bien sa personnalité. Les mêmes sources ont confié à « Sport » : « Ce n'est pas le genre de joueur qui économise ses efforts lorsqu'il entre sur le terrain, et c'est ce qui le rend unique. »

Cela ne signifie pas qu'il doive prendre des risques inutiles ni que la blessure soit une bonne nouvelle, mais sa manière de rivaliser explique les raisons de ses tentatives permanentes d'aller le plus loin possible. Lui demander de jouer avec moins d'intensité reviendrait en réalité à lui demander de cesser d'être Raphinha.

C'est précisément pour cette raison que la star brésilienne n'a pas totalement écarté la possibilité de participer ce week-end face à Getafe. Même s'il est conscient de la difficulté de se rétablir à temps et que le club estime complexe sa présence au match, il souhaite effectuer une dernière tentative : il compte se tester demain sur la pelouse pour connaître ses sensations, après avoir effectué un entraînement individuel aujourd'hui. Et même s'il parvenait à être disponible pour le match, l'idée serait qu'il prenne place sur le banc, l'attaquant voulant mesurer la réponse de son corps avant d'exclure officiellement une participation à la rencontre.

Le Brésilien est conscient que la saison est encore longue et que le plus important est de revenir dans la meilleure forme possible. Son envie de jouer ne change rien à cette réalité, mais elle prouve une nouvelle fois l'étendue de sa loyauté et de son engagement.

Sur le plan contractuel, le Barça a voulu récompenser les performances et l'importance de Raphinha en prolongeant son contrat, prolongation déjà convenue pour s'étendre jusqu'en 2030. Bien que l'intention initiale fût d'organiser la cérémonie officielle ce vendredi, il a été décidé de la reporter de quelques jours en raison de la retraite de Pedro Rodríguez, qui compte annoncer ses adieux au football dans les gradins du club, ainsi que de la conférence de presse de l'entraîneur Hansi Flick, ce qui a imposé un remaniement de l'agenda.

En conséquence, la cérémonie de prolongation du contrat de Raphinha devrait se tenir la semaine prochaine, dès le retour du Barça de Turquie, et devrait avoir lieu entre mercredi et vendredi, la date définitive restant à déterminer.

Cette étape constituera un hommage à un joueur qui a réussi à changer complètement sa situation au sein du Barça, passant du statut de joueur dont on doutait des capacités à celui de pièce maîtresse et de l'une des grandes références du vestiaire. Raphinha a entamé cette saison à un niveau exceptionnel, dans la continuité de ce qu'il avait offert auparavant.

Ainsi, le Barça connaît parfaitement la valeur qu'il possède en Raphinha, un joueur qui cède parfois à ses émotions et ne sait pas toujours doser ses efforts, mais dont le sacrifice n'a jamais été mis en doute. C'est peut-être là l'un des plus grands secrets de sa réussite : après avoir tout donné sans que les choses ne lui réussissent, il continue aujourd'hui à tout donner, lui qui est désormais l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il n'a jamais appris à ne donner que 99 % et, au vu de ce qu'il est devenu, il ne semble pas avoir l'intention de changer cela.