Des débuts historiques avec l’Angleterre ? Thomas Tuchel pourrait créer une énorme surprise

Selon les informations du journal anglais Mirror, le sélectionneur allemand des Three Lions envisagerait de promouvoir en équipe nationale A Max Dowman, âgé de seulement 16 ans, en provenance des U19 d’Arsenal.

La raison en est les forfaits sur blessure de plusieurs professionnels avant les prochains matches internationaux de la Ligue des nations. Ainsi, Tuchel doit se passer de pas moins de cinq joueurs, dont la star de United Marcus Rashford, Declan Rice d’Arsenal et Cole Palmer de Chelsea.

Le jeune Dowman pourrait être appelé en renfort, et ses débuts en sélection pourraient immédiatement entrer dans l’histoire. À 16 ans, il deviendrait de très loin le plus jeune joueur à avoir jamais foulé la pelouse avec l’équipe A des Three Lions. Pour l’instant, ce record appartient à Theo Walcott, qui avait 17 ans et 75 jours lors de ses débuts.

Chez les Gunners, Dowman joue déjà régulièrement avec les professionnels. Il a disputé son premier match de Premier League en août 2025, lorsqu’il est entré en jeu contre Leeds United et a immédiatement délivré une passe décisive.

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Quels records Max Dowman détient-il déjà ?

Par ailleurs, l’ailier droit détient également le record du plus jeune joueur à avoir jamais disputé un match de Ligue des champions (en novembre 2025 contre le Slavia Prague à l’âge de 15 ans, dix mois et quatre jours), ainsi que celui du plus jeune buteur lors d’un match de Premier League (en mars 2026 contre Everton à l’âge de 16 ans et 73 jours).

Au total, Dowman a déjà eu 15 occasions de goûter au monde professionnel chez les Londoniens, où il est considéré comme une grande promesse pour l’avenir. Son bilan jusqu’ici : trois buts et une passe décisive.

L’Angleterre débute sa campagne de Ligue des nations samedi prochain contre la sélection espagnole. Les autres adversaires durant cette XXL trêve internationale seront la Tchéquie (29 septembre), la Croatie (3 octobre) ainsi que de nouveau les Tchèques le 6 septembre.