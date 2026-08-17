Derksen s’en prend très violemment à Clarence Seedorf

Johan Derksen évoque dans Groeten uit Grolloo la nomination de Xavi comme sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. De Snor s’en prend de manière remarquablement virulente à une personne au sein de la KNVB, impliquée dans la recherche d’un nouveau sélectionneur.

« On ne peut pas dire qu’il n’a pas un bon CV », entame Derksen dans son analyse de la nomination de Xavi comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas. « C’est un grand nom, même s’il n’a pas encore fait tant de choses que ça comme entraîneur, il a peu d’expérience. Ce qui plaide en sa faveur, c’est qu’il a grandi avec la philosophie de Cruijff. Donc Xavi pourrait bien correspondre aux Pays-Bas. »

Avant d’ajouter aussitôt : « Je continue de trouver étrange de prendre un étranger. Parce que je considère cela comme un acte d’accusation contre la propre formation des entraîneurs de la KNVB. Et un acte d’accusation contre les entraîneurs néerlandais, puisqu’on les écarte. »

« En plus, je trouve étrange que Nigel de Jong et Clarence Seedorf (membre du conseil de surveillance du football professionnel, avec un focus sur les questions technico-footballistiques, ndlr) décident à eux seuls de l’identité du sélectionneur », lance Derksen, peu impressionné par la recherche menée par la KNVB pour trouver un successeur à Ronald Koeman. « Et Seedorf en particulier, je sais qu’il est très rancunier envers toutes sortes de gens du football. Des gens qui, selon lui, lui ont toujours mis des bâtons dans les roues. Un garçon frustré qui déteste énormément de personnes. Et qui laissera justement ces gens à la porte. »

« Il est aussi incompréhensible que Peter Bosz n’ait jamais été évoqué. Seedorf est mécontent de tous les sélectionneurs avec lesquels il a travaillé. Il a eu une fantastique carrière internationale, mais avec l’équipe des Pays-Bas, il ne l’a jamais vraiment montré. Donc je trouve étrange qu’avec toutes ses rancunes, il soit autorisé à décider qui sera le sélectionneur », répète encore Derksen dans le podcast de lundi.

Derksen accorde pour l’instant à Xavi le bénéfice du doute. « Mais je trouve ingérable d’aller chercher aux Pays-Bas un garçon hispanophone pour en faire le sélectionneur. Il ne parle pas anglais, donc il ne peut pas communiquer. Il aurait alors besoin d’un Kluivert ou quelqu’un comme lui comme interprète. En tant qu’entraîneur, la communication est en réalité ton principal outil. »

L’analyste de Grolloo souligne enfin que De Jong et Seedorf voulaient en réalité nommer Michael Reiziger. « Ils ont remarqué que personne aux Pays-Bas ne comprenait cela. Et que tout le monde dans le football disait : il n’a pas encore ce statut. Ils se sont alors retrouvés acculés. Ils n’ont pas osé imposer Reiziger, et ils se sont donc mis à chercher un grand nom. Pour faire taire l’opinion publique. »