Derksen confirme : l’invité de table « endommagé » ne reviendra pas dans Vandaag Inside

Johan Derksen confirme dimanche auprès du De Telegraaf qu’Estavana Polman ne reviendra pas comme invitée dans Vandaag Inside. L’ancienne handballeuse devait initialement prendre place chaque mois dans le talk-show, mais ces plans ont donc été abandonnés.

René van der Gijp avait exprimé ses doutes dans le podcast KieftJansenEgmondGijp concernant la présence mensuelle de Polman. La compagne de Rafael van der Vaart l’y a confronté lors de l’émission de VI du 28 août, après quoi une conversation gênante a suivi.

« Estavana est une fille sympathique qui crève l’écran. Mais si cela ne concerne pas sa vie avec Rafael van der Vaart ou le handball, elle a peu de choses à raconter », estime Derksen, peu enthousiaste au sujet de la présence de Polman. « René a dit l’été dernier dans son podcast qu’elle était trop légère pour nous, et c’est pour cela qu’elle s’est installée à table lors de sa première apparition régulière avec un manque certain de confiance en elle. »

Derksen reconnaît que VI aurait dû faire preuve de plus de précaution avec Polman et qu’on ne peut pas écarter quelqu’un après une seule apparition. « Mais elle a entre-temps été tellement abîmée qu’il n’est pas judicieux de la laisser encore plus longtemps prendre place à notre table. »

Le fait que Polman ne sera plus visible dans le talk-show populaire attriste surtout Derksen. « Je trouve cela très triste et j’aurais aimé qu’il en soit autrement. Elle était partie en vacances avec ces vieux messieurs (Beter laat dan nooit, ndlr), et elle avait vraiment fait ça très bien. »

« Ce n’est pas qu’elle n’est faite pour rien. Mais chez nous, il faut pouvoir parler d’un grand nombre de sujets. Ce n’était pas son point fort », ajoute l’invité régulier originaire de Grolloo.

Le rédacteur en chef Robbie Bierboom confirme auprès du De Telegraaf. « Il est exact que nous ne verrons plus Estavana Polman dans Vandaag Inside. En tout cas pas dans ce rôle à table, peut-être un jour de nouveau au bar s’il y a une raison de le faire. Estavana comme les créateurs de l’émission avaient des doutes sur son rôle à table. Finalement, nous avons, en tant qu’émission, pris la décision de ne pas poursuivre avec elle comme invitée de table. »

De Telegraaf a posé quelques questions à Polman sur son départ de VI. La native d’Arnhem ne souhaite toutefois pas y répondre.