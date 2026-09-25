Dans un développement aussi soudain que choquant qui a secoué les milieux commerciaux de Trabzon, l'utilisation du nom de la star égyptienne Mohamed Salah dans les campagnes publicitaires s'est transformée en cauchemar juridique qui a coûté à 21 entreprises plus de 50 millions de livres turques, dans une affaire dont les coulisses révèlent une démarche judiciaire internationale de très haut niveau.

L'histoire a commencé par un communiqué d'avertissement publié récemment par le club de Trabzonspor, dans lequel il mettait en garde les entreprises et les commerces contre l'utilisation du nom de Mohamed Salah dans les campagnes, les publicités et la promotion commerciale en dehors du cadre des activités commerciales du club et sans l'obtention des licences nécessaires.

Un communiqué qui, à première vue, semblait être une procédure de routine visant à protéger les droits du club. Mais la réalité, selon ce qu'ont révélé des sources bien informées au site turc «61saat», était tout autre et bien plus grave.

L'avertissement secret venu de Londres

Il s'est avéré que la démarche de Trabzonspor n'était pas une décision isolée, mais est venue sous la contrainte après un avertissement juridique officiel et strict reçu par le club de la part d'un célèbre cabinet d'avocats britannique représentant directement la star égyptienne Mohamed Salah.

Il est en effet mondialement connu que les droits d'utilisation du nom, de l'image et du logo de stars du calibre de Salah sont protégés par des contrats extrêmement stricts, et les représentants de Salah ont demandé à la direction de Trabzonspor de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'utilisation commerciale non autorisée des droits de leur client.

Face à cet avertissement, Trabzonspor a été contraint d'agir immédiatement dans le cadre de ses obligations contractuelles et juridiques afin d'éviter les conséquences juridiques qui pourraient toucher le club lui-même si les entreprises continuaient à exploiter le nom de Salah.

21 entreprises sur le banc des accusés

Cependant, certaines entreprises ont ignoré l'avertissement de Trabzonspor, tandis que d'autres n'ont pas mesuré l'ampleur des conséquences désastreuses.

Selon des informations confirmées, les procédures ont pris une tout autre tournure, ascendante, puisque des mesures judiciaires effectives ont été engagées contre 21 entreprises opérant à Trabzon et dans d'autres provinces turques, et il est allégué que le montant total des réclamations et des sanctions juridiques qui en découlent dépasse les 50 millions de livres turques.

On a appris que certaines entreprises se sont empressées de retirer leurs publicités et campagnes mentionnant le nom de Salah des devantures de magasins et des réseaux sociaux après l'avertissement, mais cela n'a pas arrêté les poursuites, les procédures judiciaires demeurant en cours en raison des utilisations antérieures. Il a été rapporté que certains commerçants ont reçu des appels directs d'avocats les informant du lancement de procédures à leur encontre.

Entre la loi et les conditions économiques

Dans un entretien exclusif, plusieurs chefs d'entreprise lésés ont affirmé qu'ils n'avaient aucune intention de nuire au club de Trabzonspor ni à la star Salah, soulignant que faire face à ces chiffres astronomiques dans le contexte de conditions économiques difficiles représente pour eux un fardeau catastrophique, et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les conséquences de l'utilisation d'un nom dans une campagne publicitaire soient d'une telle gravité.

Le paradoxe se complique davantage du fait que certaines de ces entreprises comptaient parmi les sponsors du club de Trabzonspor ou ses soutiens à différentes périodes, ce qui place l'affaire entre deux dimensions : la protection des droits juridiques stricts des stars mondiales, et les difficultés économiques des commerçants de bonne foi.

Un message clair pour toute la Turquie

Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une simple mesure de contrôle publicitaire de la part de Trabzonspor, mais un message d'avertissement au ton particulièrement ferme adressé à toutes les entreprises de Trabzon et de toute la Turquie : utiliser le nom de Mohamed Salah dans une quelconque publicité ou offre promotionnelle sans autorisation et sans les droits commerciaux indispensables peut coûter des millions.

Et surtout, l'affaire ne se termine pas par la simple suppression de la publicité d'«Instagram», car l'utilisation antérieure suffit à elle seule à exposer l'entreprise à des poursuites judiciaires et au paiement d'indemnités exorbitantes.











