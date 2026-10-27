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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Dembélé provoque-t-il Mbappé ? Lecaen : ton Ballon d'Or est amplement mérité

H. Kane
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Leur amitié est-elle terminée ?

Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, a adressé ses félicitations à l'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, après son sacre au Ballon d'Or 2026.

Kane était en concurrence féroce avec Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour la récompense, avant de la remporter lors de la cérémonie organisée hier, lundi, à Londres.

Dembélé a publié sur son compte Instagram une photo de Kane tenant le Ballon d'Or, en y inscrivant : « Félicitations à toi Harry Kane, amplement mérité. »

Les relations entre Mbappé et Dembélé s'étaient déjà tendues après que Kylian avait parlé de lui-même comme du joueur prédestiné, arrivé directement au sommet, à l'opposé d'Ousmane qui s'est frayé un chemin par le travail et l'application.

Le joueur du Paris Saint-Germain avait répondu à Mbappé en déclarant : « J'ai toujours été au fond de la classe et j'ai travaillé dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas dit un seul mot, j'ai beaucoup travaillé. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais été le joueur prédestiné, mais j'ai travaillé dur, et l'an dernier j'ai été récompensé pour une superbe saison avec le Paris Saint-Germain. Quant à cette année, on verra ce qui se passera, sans pression et en toute tranquillité. »

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