D’une finition pleine de sang-froid, le capitaine du VfB Stuttgart a ouvert le score à la 29e minute, après un superbe mouvement et une passe décisive d’Angelo Stiller. Grâce à ce but, Undav est également devenu, selon Optale joueur allemand le plus dangereux devant le but lors des phases principales des compétitions européennes depuis la saison dernière.

Sur cette période, le joueur de 30 ans a été impliqué dans douze buts (quatre buts et huit passes décisives). Il avait déjà délivré deux passes décisives lors de la victoire inaugurale du VfB face au Viking Stavanger (3-1). La saison dernière, il avait ainsi totalisé neuf contributions à un but en Ligue Europa, compétition dans laquelle Stuttgart avait atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face au FC Porto.

Ce but a aussi été une délivrance pour Undav, qui n’avait jusque-là marqué dans aucune des trois compétitions. L’attaquant avait certes commencé la saison avec des problèmes au tendon d’Achille, mais ses prestations parfois malheureuses lui avaient valu des critiques. En septembre, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp, ne l’avait par ailleurs pas retenu dans son groupe élargi.

Deniz Undav avait convaincu à la Coupe du monde et au VfB Stuttgart

Undav avait pourtant inscrit trois buts en quatre matches avec l’équipe d’Allemagne à la Coupe du monde, figurant ainsi parmi les rares satisfactions. Avec le VfB, il avait inscrit 25 buts et délivré 14 passes décisives avant de récupérer le brassard de capitaine d’Atakan Karazor au début de la nouvelle saison.

L’entraîneur Sebastian Hoeness a, quant à lui, toujours soutenu Undav. « De mon point de vue, celui qui commence à expliquer Undav par les statistiques a déjà perdu », avait-il déclaré avant l’entrée en lice en Ligue des champions.

Le VfB s’est finalement imposé 3-0, réussissant ainsi une entrée en matière parfaite dans la compétition. Un but contre son camp de Sandro Cruz sur un centre de Josha Vagnoman (65e), puis un but d’Ermedin Demirovic (90e), ont complété le score pour Stuttgart.

VfB Stuttgart : Sebastian Hoeness procède à cinq changements

Après le match à Paderborn (2-0), Hoeness a procédé à cinq changements, dont un dans les buts : Dennis Seimen, qui avait récemment fait ses débuts en Bundesliga après une longue blessure, a été remplacé par Fabian Bredlow. « Dennis revient d’une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant quatre mois », a expliqué Hoeness au sujet de ce changement de gardien.

Bredlow a d’abord eu peu à faire, tant le VfB dominait la rencontre. Ramon Hendriks (15e) et Undav (24e) ont manqué les premières occasions, avant que le capitaine ne bénéficie d’un peu de réussite sur sa frappe légèrement déviée qui a ouvert le score. Peu après, Josha Vagnoman a failli doubler la mise d’une frappe sur la barre transversale. Dominik Takac a ensuite empêché Stuttgart de creuser davantage l’écart avant la pause.

Au retour des vestiaires, Bratislava, entraîné par l’ancien joueur de classe mondiale Yaya Touré, est mieux entré dans le match. Sandro Cruz (61e) a touché la barre transversale. Le VfB a brièvement vacillé, avant de profiter d’un centre tendu de Vagnoman, malencontreusement dévié par Cruz. Demirovic, auteur d’un triplé contre Stavanger, a marqué de la tête en fin de match.



