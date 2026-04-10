Deko met fin à la polémique sur la « dernière danse » de Messi sous le maillot du FC Barcelone

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a réagi aux rumeurs évoquant un possible retour de la légende argentine Lionel Messi au Barça durant son mandat.

Interrogé sur la possibilité d’une « dernière danse » de l’Argentin sous le maillot blaugrana avant sa retraite, le dirigeant portugais a confié au journal espagnol Sport : «C’est un sujet complexe. Nous en avons beaucoup parlé pendant la campagne électorale, et son nom a été évoqué sans cesse. Messi est le meilleur joueur de l’histoire de Barcelone, et pour moi, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football, ou l’un des meilleurs.»

Il a ajouté : « Nous aurions aimé que le football soit éternel à tous les égards. Il y a beaucoup de choses que nous aimerions voir durer pour toujours, mais elles ont une fin. Tout a un début, une évolution et une fin, et spéculer là-dessus me semble dénué de sens. »

En tant que directeur sportif informé de toutes les discussions et décisions, il a clarifié la situation : « Depuis mon arrivée, le scénario d’un retour n’a jamais été évoqué. »

Et de préciser : « Ni Messi, ni personne de son entourage, ne m’a jamais appelé pour me dire : “Attends, je veux revenir, je veux jouer.” Ce ne sont que des rumeurs, du fantasme. »

Le dirigeant a par ailleurs précisé qu’il n’existait aucune preuve d’une demande explicite de la star argentine pour un second passage au sein de l’équipe première, ajoutant : « Il n’a jamais exprimé ce souhait ; il s’est contenté d’un message sur Instagram où il évoquait un retour un jour, sans préciser quand. Discuter avec un joueur de l’envergure de Leo n’a de sens que s’il y a quelque chose de réel et de concret. »

L’ancien coéquipier de Messi se dit favorable à l’organisation d’une cérémonie en son honneur, mais rappelle que la décision relève d’autres instances du club, et non du secteur sportif : « Il est évident que la date de cette cérémonie ne dépend pas de moi. »

Pour conclure, Deco est revenu sur la visite de Messi sur le chantier du « Spotify Camp Nou » en novembre dernier : « D’après ce que j’ai compris, il était avec l’équipe nationale à l’hôtel et n’est pas resté chez lui. Il est ensuite sorti se promener et est entré au Camp Nou. C’est ainsi que les choses se sont passées, d’après les informations que j’ai eues. »



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