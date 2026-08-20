Dégage maintenant : la plus grande fronde des supporters éclate contre Infantino

Un ensemble d'associations et d'organisations de supporters, venues des quatre coins du monde, a lancé une pétition en ligne réclamant la démission de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), et des réformes en profondeur au sein de l'institution.

Selon le journal L'Équipe, une coalition internationale d'associations de supporters a lancé cette pétition, ce jeudi, via le site Change.org, en réclamant le départ d'Infantino et une restructuration profonde de la FIFA.

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Le communiqué accompagnant la pétition indique : « Le football appartient à celles et ceux qui remplissent les stades, qui suivent leurs clubs et leurs sélections nationales dans leurs victoires comme dans leurs défaites, qui voyagent à travers les pays et les continents, qui transmettent ce sport de génération en génération et le maintiennent en vie chaque jour de l'année. Et pourtant, un seul homme semble croire qu'il est plus important que le football lui-même. »

Parmi les signataires de la pétition figurent les groupes « Football Supporters Europe », « Association nationale des supporters » et « Irrésistibles Français », aux côtés d'organisations et d'associations de supporters de différents pays et continents.

Cette pétition intervient à la suite de la polémique suscitée par le projet « FIFA Forward Enterprise », qui visait à vendre une part des droits et des revenus de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, avant que le projet n'échoue.

« Trahison »

Les organisations de supporters ont accusé la FIFA d'avoir préparé le projet dans le secret et de l'avoir dissimulé aux membres de la fédération ainsi qu'aux supporters, qualifiant ce qui s'est passé de « trahison que le football n'oubliera jamais ».

Ces organisations ont également estimé que le projet de vente d'une part des revenus de la Coupe du monde « représente le dernier épisode d'une série de décisions et de politiques » qui, selon elles, ont nui au football, citant ce qu'elles ont décrit comme l'implication secrète d'Infantino dans le projet de Super Ligue européenne, la proposition d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans et la politique tarifaire des billets du Mondial 2026, aux côtés de ce qu'elles ont qualifié de culture de l'intimidation et de concentration du pouvoir entre les mains du président de la FIFA.

Les organisations signataires réclament la démission immédiate d'Infantino, ainsi que des réformes garantissant une plus grande transparence dans les grandes décisions et une participation réelle des confédérations continentales, des clubs, des joueurs et des supporters à la définition de l'avenir du football.

Elles appellent également à encadrer les prérogatives de la direction exécutive de la FIFA et à garantir que les revenus du football soient réinvestis dans le sport et son développement, plutôt que d'en détourner une partie vers des investisseurs extérieurs à l'écosystème du football.

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