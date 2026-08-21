Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s'est rendu dans la capitale portugaise Lisbonne, ce vendredi, alors que le club catalan poursuit ses démarches intensives pour boucler le dossier du recrutement d'un nouvel avant-centre de métier, à moins de deux semaines de la clôture du mercato estival.

Le Barça vit des jours décisifs sur le plan du mercato, alors que le club a toujours besoin de renforcer le poste de pointe de l'attaque, compte tenu des grandes difficultés auxquelles se heurtent ses efforts pour recruter l'Argentin Julian Alvarez.

D'après ce qu'a révélé la radio « RAC 1 » et ce que le journal « Sport » a confirmé, Deco a quitté à la mi-journée le terminal des passagers numéro 1 de l'aéroport de Barcelone en direction de Lisbonne, où l'attend un programme chargé de réunions liées à la planification sportive et au mercato.

Un nouvel attaquant en tête des priorités de Deco

Le directeur sportif du Barça place le dossier de l'attaquant parmi ses principales priorités durant son déplacement dans la capitale portugaise, alors que le club travaille à étudier plusieurs options pour renforcer sa ligne offensive.

Les négociations du Barça au sujet de Julian Alvarez se sont considérablement compliquées, ce qui a poussé la direction du club à agir en parallèle sur plusieurs fronts et à préparer des alternatives au cas où l'affaire ne pourrait pas aboutir.

Les noms de deux joueurs évoluant dans le championnat portugais ont été associés au Barça au cours des dernières semaines : Luis Suarez, l'attaquant du Sporting Portugal, et Vangelis Pavlidis, l'attaquant de Benfica.

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Deco ramènera-t-il un nouveau transfert de Lisbonne ?

L'identité des personnes ou des clubs que Deco compte rencontrer lors de sa visite à Lisbonne reste inconnue, tandis que le directeur sportif du Barça devrait profiter de ce déplacement pour tenir plusieurs réunions et faire avancer certains dossiers liés au mercato.

Dans le même temps, des sources internes au Barça avaient auparavant démenti toutes les informations circulant au sujet de l'intérêt du club pour le recrutement de Luis Suarez, une affaire qu'avait révélée le journaliste Fabrizio Romano.

La question demeure désormais de savoir si le déplacement de Deco à Lisbonne est effectivement lié au dossier du nouvel attaquant, ou s'il s'inscrit dans le cadre d'autres dossiers sur lesquels le club catalan travaille durant les derniers jours du mercato.

À l'approche de la clôture du mercato, les prochains jours pourraient être le théâtre de développements importants dans les efforts du Barça pour trancher l'identité de l'attaquant qui renforcera sa ligne offensive, alors que le travail se poursuit sur plusieurs options en prévision d'un échec de l'affaire Julian Alvarez.

Le dossier du nouvel attaquant du Barça est lié au sort des apparitions du jeune Égyptien Hamza Abdelkarim, qui a bénéficié de la confiance de l'entraîneur allemand Hans Flick durant la période de préparation de la nouvelle saison.

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