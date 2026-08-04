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Deco à Madrid : une démarche sérieuse du Barça pour percer les défenses de l'Atlético et arracher Álvarez

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Le Barça refuse d'abdiquer

Un rapport de presse a révélé, ce mardi, une avancée majeure dans les efforts du Barça pour recruter Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid, au cours de l'été en cours. 

Le recrutement de l'attaquant argentin Julian Alvarez (26 ans) constitue la priorité absolue du Barça, et le club a déjà entamé des démarches sérieuses pour l'enrôler.

 Jusqu'à présent, l'Atlético Madrid maintient toujours sa position de refus quant au transfert du joueur vers le Barça, malgré le souhait de ce dernier de rejoindre le club catalan. Toutefois, une visite effectuée par une délégation du club ce mardi pourrait accélérer le rythme des négociations concernant Julian.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que le directeur sportif Deco et son adjoint João Amaral se sont rendus à Madrid aujourd'hui, dans le but de faire progresser le dossier du recrutement de Julian Alvarez.

 Le Barça confirme que l'Argentin est sa cible pour renforcer sa ligne offensive, et il est conscient que le souhait du joueur de quitter l'Atlético pourrait faciliter la transaction.

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Le journal a indiqué qu'une réunion entre Deco, João Amaral et Fernando Hidalgo, l'agent de Julian Alvarez, est prévue dans les prochaines heures.

 L'attaquant est lié à l'Atlético Madrid par un contrat courant jusqu'en 2030, mais le Barça espère que le joueur donnera un autre signe pour confirmer son désir de départ.

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