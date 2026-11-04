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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Tim Ursinus
Traduit par

Déclarations explosives ! Ibo Maza envisage publiquement de quitter le Bayer Leverkusen

Bundesliga
Ligue 1
Bayer Leverkusen
Paris Saint-Germain
I. Maza

Ibrahim Maza a laissé entendre, dans des déclarations pour le moins explosives, qu’il envisageait de quitter le Bayer Leverkusen pour se rapprocher de son grand objectif.

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Interrogé sur l’intérêt supposé du PSG, révélé il y a quelques semaines, le milieu de terrain a déclaré à RTL et Sky : « Ce serait bien sûr un grand rêve de pouvoir jouer un jour pour un club aussi prestigieux. Je pense que nous savons tous à quel point Paris est un grand club. Il fait partie des meilleurs clubs du monde, avec le Real, le Barça et Arsenal. Pouvoir jouer dans un tel club, c’est un objectif vers lequel je travaille, comme beaucoup de footballeurs. »

Maza veut « absolument gagner la Ligue des champions un jour. C’est un objectif, bien sûr. Et mon rêve, c’est de faire un jour partie des meilleurs joueurs du monde et de remporter le Ballon d’Or. C’est pour cela que je travaille », a-t-il ajouté. Les comparaisons avec Florian Wirtz flattent par ailleurs Maza. « Je le prends plutôt bien. Bien sûr. C’est formidable que j’aie, comme la plupart des gens le disent, des choses en commun avec Flo Wirtz. Et oui, c’est évidemment agréable que l’on dise, à propos d’un joueur de classe mondiale comme Flo : “Il a quelque chose de lui.” »

Il trouve tout aussi motivant que Lionel Messi ait été, lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le seul à voter pour lui pour le trophée Kopa du meilleur jeune joueur, finalement remporté pour la troisième fois consécutive par Lamine Yamal, du FC Barcelone. « Être choisi par Lionel Messi est un grand honneur pour moi. Je trouve que c’est aussi quelque chose de spécial. Cela donne encore plus de motivation qu’un Messi dise : “D’accord, il a quelque chose” », a expliqué Maza.

Maza a néanmoins souligné qu’il voulait viser les sommets dès cette saison avec le Bayer Leverkusen. « Je veux assurément gagner des trophées cette année : la Ligue Europa et la Coupe d’Allemagne. Nous voulons aussi nous qualifier à 100 % pour la Ligue des champions par le biais de la Bundesliga », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Je pense que nous avons une super équipe, un super entraîneur et que, si chacun donne tout, nous pouvons y arriver. »

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Ibrahim Maza fait partie des plus grands talents d’Europe

Le joueur de 20 ans fait incontestablement partie des plus grands talents d’Europe et a déjà montré à plusieurs reprises, en ce début de saison, de quoi il était capable. Après douze matches officiels, Maza a déjà participé à sept buts, dont quatre qu’il a inscrits lui-même. Cela ne change toutefois rien au fait que le Bayer Leverkusen de Carles Martinez oscille entre génie et folie.

Après huit journées, le club occupe la sixième place avec 13 points et vient de subir une lourde défaite 2-4 face au VfB Stuttgart, en difficulté. En Ligue Europa, le Bayer affiche en revanche un bilan parfait de neuf points en trois matches. L’Olympique de Marseille l’attend jeudi. « C’est difficile de dire ce qui manque », a déclaré Maza au sujet des performances irrégulières de son équipe : « Les adversaires étaient très différents. Je pense que cela tient plutôt à nous. Et peut-être qu’après trois victoires nettes, on s’est trop reposés en se disant : d’accord, la quatrième viendra aussi très facilement. Mais sinon, c’est le football. On ne peut pas tout gagner. »

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Ibrahim Maza possède-t-il une clause libératoire et quand son contrat expire-t-il ?

Maza, qui a quitté le Hertha BSC pour Leverkusen en 2025 contre une somme estimée à douze millions d’euros, est encore sous contrat jusqu’en 2030. Selon les informations qui circulent, son contrat ne comporterait pas de clause libératoire. Un transfert serait donc coûteux.

Selon Sky, le PSG pourrait passer à l’action dès cet hiver pour recruter Maza. Le Paris-Saint-Germain cherche un remplaçant à Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé au genou. Said El Mala, du 1. FC Cologne, serait également une piste dans la capitale française.

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