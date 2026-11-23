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Le Bayern Munich a arrêté sa décision finale concernant une éventuelle offensive pour s'attacher les services de Trent Alexander-Arnold, star du Real Madrid.

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D'après le site TEAMtalk, le Bayern Munich a écarté l'idée de recruter Arnold, arrivé au Real Madrid à l'été 2025.

Le nom de l'international anglais Alexander-Arnold est fortement associé à un départ du Real Madrid, lui qui n'a pas encore su répondre aux attentes chez le géant espagnol.

Arnold n'a joué qu'un rôle limité chez les Merengue, et la piste d'un retour à Liverpool a été évoquée, mais selon les informations disponibles, les chances de le voir revenir à Anfield sont extrêmement minces.

À la place, Trent Alexander-Arnold aurait pu prendre la direction du Bayern Munich, mais un article publié ces derniers jours indique que le club allemand ne manifeste pas un grand intérêt pour s'attacher ses services.

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Le journaliste allemand Christian Falk a assuré que le Bayern Munich n'était pas intéressé par un recrutement d'Alexander-Arnold dans un avenir proche.

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Falk a expliqué que Trent Alexander-Arnold n'était pas le latéral droit idéal pour le Bayern Munich, et que son âge comme son niveau au Real Madrid rendaient l'opération peu probable.

« Le Bayern Munich n'est pas intéressé par la signature de Trent Alexander-Arnold, le latéral du Real Madrid », a déclaré Falk au site CF Bayern Insider.

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Il a poursuivi : « Le Bayern Munich cherche un joueur à ce poste, et des joueurs comme Givairo Read figurent assurément toujours dans le viseur du club. Rien qu'au profil de Read, on comprend que le club ne cherche pas à recruter un joueur comme Trent Alexander-Arnold. »

Il a ajouté : « Par ailleurs, je ne suis pas certain que l'entraîneur Vincent Kompany s'intéresse au profil du joueur anglais, car ce n'est pas le latéral droit idéal pour le Bayern Munich. »

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Et d'expliquer : « De plus, Arnold ne fait plus partie des plus jeunes joueurs. Et pour parler franchement, le joueur de 28 ans ne s'est pas imposé au Real Madrid. Il faut avoir beaucoup de respect pour les joueurs anglais qui tentent l'aventure dans un autre pays, mais tous les joueurs anglais ne réussissent pas après avoir quitté le Royaume-Uni. »

Falk a insisté : « Et tous les joueurs anglais ne sont pas Harry Kane. Je ne pense donc pas que Trent Alexander-Arnold sera une option sérieuse pour le Bayern l'été prochain. »