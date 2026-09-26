Dans une décision inhabituelle, Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, a décidé de modifier le programme de son groupe avant la confrontation face à la Grèce, alors que l'embouteillage du calendrier de la Ligue des nations de l'UEFA, qui voit se disputer 4 matchs en 10 jours, a imposé des ajustements imprévus aux plans de déplacement.

À la demande de Klopp, l'équipe d'Allemagne se rendra en bus de Herzogenaurach à Augsbourg le dimanche, soit le jour du match, au lieu de faire le déplacement la veille de la rencontre, une chose rare dans les préparatifs des sélections.

Par cet ajustement, Klopp entend accorder à ses joueurs le plus de repos possible et leur éviter la fatigue d'un nouveau déplacement, d'autant que l'équipe d'Allemagne est rentrée d'Amsterdam à Herzogenaurach le vendredi, après le match nul 1-1 face aux Pays-Bas lors de la première rencontre du technicien avec le groupe.

Selon le nouveau plan, la dernière conférence de presse de Klopp et du capitaine de la défense Jonathan Tah se tiendra à Herzogenaurach au lieu d'Augsbourg, tandis que l'équipe de Grèce est déjà arrivée dans la ville en vue de la confrontation, d'après ce qu'a rapporté le journal « Bild » allemand.









La Grèce est en tête du deuxième groupe de la Ligue des nations de l'UEFA après la première journée, avec 3 points, à la suite de sa victoire palpitante sur la Serbie 2-1 grâce à un but dans les derniers instants.

L'équipe d'Allemagne cherche à exploiter les facteurs du terrain et du public pour s'imposer et arracher la tête du groupe, tandis que l'équipe des Pays-Bas affronte la Serbie demain à 18 heures.