Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a tranché concernant la situation du duo Pau Cubarsí et Carlos Espí, en les écartant de la liste des 23 joueurs qui disputeront la rencontre face à la République tchèque, samedi soir, au stade Carlos Tartiere.

La liste de l'Espagne avait été réduite à 25 joueurs après la blessure de Nico Williams, sans que de la Fuente ne décide d'appeler un remplaçant, avant qu'il n'opte pour l'exclusion de Cubarsí et Espí de la liste finale pour le match, les reléguant à suivre la rencontre depuis les tribunes, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

La décision de laisser Espí au repos s'est révélée logique, après que l'attaquant du Real Madrid est arrivé à Oviedo vendredi soir, à la suite de ses cinq buts inscrits avec l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans face à Saint-Marin, le joueur devant rejoindre les entraînements de l'équipe première à partir du dimanche.

Quant à Cubarsí, il a lui aussi bénéficié d'un repos après avoir disputé 180 minutes complètes durant la trêve internationale, le staff technique veillant à gérer son temps de jeu, d'autant plus qu'il n'avait manqué aucune minute avec l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du monde.

En revanche, Roberto Fernández, l'attaquant de l'Espanyol, a fait son retour dans la liste de l'Espagne après deux matches d'absence, et portera le maillot numéro 17. Fran García a hérité du maillot numéro 5, tandis que Le Normand porte le maillot numéro 3, et le maillot numéro 7, qui était celui de Nico Williams, est passé à Víctor Muñoz.







