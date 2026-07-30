Une première offre de Dortmund aurait provoqué une vive irritation à Cologne. La proposition formulée la semaine dernière aurait été nettement inférieure au package global de 50 millions d’euros visiblement réclamé. Malgré cela, il était récemment affirmé qu’un grand optimisme régnait au BVB quant à une finalisation de l’opération dans les prochains jours.

Cela serait toutefois également important du point de vue de Dortmund, selon un autre reportage de Bild . Car en interne, les dirigeants du FC auraient convenu que même les 50 millions d’euros demandés ne suffiraient plus à un moment donné si le transfert venait à traîner jusqu’à peu avant la fin de la période des transferts.

Au final, il serait alors nettement plus difficile pour le club de la ville de la cathédrale de trouver un éventuel remplaçant dans les tout derniers instants du mercato. « C’est toujours aussi une question de temps : si tes caisses ne se remplissent que deux jours avant la clôture du marché des transferts, cela ne vaut plus rien à ce moment-là », a expliqué Tim Steidten, responsable de la planification de l’effectif à Cologne. De plus, si les Cologne identifient un remplaçant adéquat, ils devraient aussi payer une indemnité de transfert plus élevée, puisque le club vendeur serait au courant de leurs nouvelles possibilités financières.

Steidten a également clairement indiqué que Cologne ne ressentait aucune pression pour agir : « Nous sommes absolument détendus à ce sujet. Said est un joueur du 1. FC Cologne et il se sent très bien ici – et nous nous sentons tout aussi bien avec Said, il n’y a donc actuellement absolument aucune raison de parler d’autre chose. »

Un accord depuis des semaines ? Un bond salarial énorme attend El Mala

El Mala lui-même aurait entre-temps non seulement déjà eu des discussions avec le BVB, mais il se serait aussi, selon l’Express de Cologne, mis d’accord en coulisses avec les dirigeants depuis plusieurs semaines.

Sa mère Sabrina El Mala, qui aurait déjà fait capoter le transfert vers le Brentford FC en raison de l’absence de perspective en Ligue des champions, serait elle aussi en contact étroit avec la direction de Dortmund.

Selon les rumeurs, toutes les parties se seraient déjà aussi mises d’accord sur les détails précis du contrat. Le joueur de 19 ans signerait ainsi un bail de cinq ans chez les Noir et Jaune. Lors de sa première saison, l’ailier gauche percevrait alors, toujours selon ces informations, un salaire de 5,5 millions d’euros, qui pourrait ensuite grimper jusqu’à 8,5 millions d’euros.

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BVB, news : Kessler laisse la porte ouverte à un transfert d’El Mala

Malgré tout le remue-ménage autour de sa personne, El Mala ne laisse rien transparaître à l’entraînement, comme l’a souligné entre-temps le directeur général sportif Thomas Kessler dans un entretien accordé à Kicker : « Il travaille chaque jour avec beaucoup de professionnalisme, s’investit pleinement et il est pour nous un joueur au potentiel exceptionnel. »

En raison de ce potentiel, il n’est donc guère surprenant pour Kessler « que d’autres clubs s’intéressent à un tel joueur et spéculent à son sujet ». Le dirigeant du FC tient toutefois à préciser : « La situation n’a pas changé. Said est notre joueur et dispose d’un contrat de longue durée. » Il veut désormais se concentrer sur « ce qui nous attend, et nous sommes heureux que Said soit un élément important de notre équipe ».

Kessler a toutefois dans le même temps délibérément laissé la porte ouverte à un transfert dans cet entretien : « En principe, la règle est la suivante : nous prenons toujours nos décisions dans l’intérêt du 1. FC Cologne. Si jamais un moment devait arriver où les conditions-cadres, tant sportives qu’économiques, seraient absolument convaincantes, nous nous pencherions bien entendu sur la question. » Selon lui, ce moment n’est pas encore arrivé à l’heure actuelle.