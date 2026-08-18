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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Décision imminente : le Real Madrid récompense son joueur après les rumeurs du mercato

J. Mourinho
T. Pitarch
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Le débat est clos

Le Real Madrid a accordé une récompense express à l'un des joueurs de la Maison Blanche, après qu'il a été associé à un départ de « Santiago Bernabéu » lors du mercato estival en cours.

Rodra, le célèbre journaliste du réseau « ESPN », a écrit sur son compte « X » : « Thiago Pitarch a signé, hier lundi, son nouveau contrat en tant que joueur de l'équipe première du Real Madrid ».

Le Real Madrid avait inscrit Thiago Pitarch sur la liste de l'équipe première, celui-ci apparaissant avec le maillot numéro 27 dans l'effectif de l'équipe sur le site officiel du club.

Le journal espagnol « Marca » avait précédemment indiqué que le Real Madrid comptera sur Pitarch, qui a obtenu davantage de temps de jeu, notamment la saison dernière sous la direction d'Arbeloa, au point qu'il a débuté comme titulaire à plusieurs moments de la saison.

Il a expliqué que cette décision (sa promotion en équipe première) confirme que le recrutement d'un milieu défensif est devenu quasiment exclu, après que Rodri, milieu de Manchester City, s'est rapproché d'un transfert au Barça, tandis que l'entraîneur José Mourinho mise sur le joueur de l'académie pour accroître la concurrence et tenter de s'imposer dans l'entrejeu.

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Le Real Madrid a en réalité refusé de prêter le joueur, comme cela s'était produit avec Palacios et Gonzalo, alors qu'Arbeloa souhaitait l'intégrer à Fulham, mais le club merengue n'a pas approuvé son départ cette fois-ci.

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