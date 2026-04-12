Décision historique : une femme prend les commandes d’une équipe de Bundesliga

Dans une décision sans précédent dans l’histoire des grands championnats européens, l’Union Berlin a nommé Marie-Louise Eita entraîneuse par intérim de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison, en remplacement de Stefan Baumgart, récemment limogé.

Cette décision fait suite à la défaite 3-1 concédée contre Heidenheim, qui a précipité le départ de Baumgart. Actuellement onzième avec 32 points, l’Union Berlin cherche à se mettre à l’abri de la zone de relégation.

Jusqu’alors à la tête de l’équipe U19 du club, Eta n’est pas une inconnue dans le milieu du football. Elle avait déjà marqué l’histoire en 2024 en assurant l’intérim lors d’un match de Bundesliga, devenant ainsi la première femme à diriger une rencontre officielle de la compétition.

Selon plusieurs sources, dont le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, cette nomination historique illustre l’évolution des mentalités dans le football européen et pourrait ouvrir la voie à davantage d’opportunités pour les entraîneuses dans le football masculin.

Elle devrait ensuite prendre les commandes de l’équipe féminine du club dès la saison prochaine, ce qui transformera cette expérience en véritable test de ses capacités au plus haut niveau.

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