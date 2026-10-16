Selon les Ruhr Nachrichten, ni Filippo Mane ni Luca Reggiani ne figureront samedi dans le groupe de l’équipe première pour le difficile déplacement dans la capitale.

Les deux jeunes défenseurs devraient plutôt jouer avec la réserve contre le SC Wiedenbrück, en Regionalliga Ouest.

Une décision plutôt surprenante, puisque Nico Schlotterbeck a dû être ménagé mercredi en Ligue des champions contre Bodö/Glimt afin de gérer sa charge de travail. Le capitaine adjoint s’était blessé à la cheville en sélection, mais avait tout de même été aligné d’entrée, à la surprise générale, vendredi dernier contre le Werder Brême. Il est pour le moins permis de douter qu’il ait désormais retrouvé tous ses moyens.

Aux côtés de Schlotterbeck, Waldemar Anton et la recrue Joane Gadou, convaincante jusqu’ici, devraient débuter dans la défense à trois. Ramy Bensebaini serait alors la seule solution de rechange. Titularisé à la place de Schlotterbeck mercredi en Norvège, il s’était montré sérieux et attentif.

Autrement dit, il faudra éviter tout pépin chez les défenseurs centraux samedi face aux Eisernen. Dans le cas contraire, le jeu avec le feu de Kovac pourrait coûter cher.

Quelle est la situation de Reggiani et Mane au BVB ?

Mane et Reggiani avaient déjà joué avec la réserve du BVB contre Wattenscheid le week-end dernier, sans doute pour enfin accumuler du temps de jeu. Mane, auparavant absent en raison d’une blessure musculaire, avait débuté la rencontre avant d’être remplacé par Reggiani après la pause. La veille au soir, ce dernier avait une nouvelle fois passé 90 minutes sur le banc contre le Werder Brême.

Les deux défenseurs centraux jouent actuellement très peu avec l’équipe première cette saison. Mane totalise tout de même 138 minutes en trois matches. Reggiani, l’une des révélations surprises de la saison passée, n’en compte que 50 en deux matches.

Dès l’été, il se dessinait que Mane allait dépasser Reggiani dans la hiérarchie des défenseurs centraux du club. Lors de la seconde moitié de la saison passée, Reggiani avait profité des nombreux problèmes de blessures et du départ inattendu du joueur prêté Aaron Anselmino pour intégrer l’équipe première. Il avait même été titulaire lors de huit des 16 matches officiels possibles. À la mi-mars, il avait inscrit son premier but en Bundesliga contre le FC Augsbourg, avant d’être récompensé par un contrat professionnel.

Mais la situation s’est inversée cet été : Mane a soudain pris l’avantage et, avec l’arrivée de Gadou, les chances de Reggiani de jouer avec l’équipe première se sont réduites au minimum. L’Italien avait encore refusé un éventuel transfert durant l’été, mais il aurait depuis changé d’avis et un départ cet hiver serait désormais jugé probable.

Ce transfert pourrait même rapporter une belle somme au BVB. L’AC Milan et l’Inter Milan auraient en effet manifesté leur intérêt cet été, tandis que Reggiani aurait refusé une offre du FC Southampton le dernier jour du mercato.

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