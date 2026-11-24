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Les milieux sportifs marocain et sénégalais attendent la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) sur la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, l'une des affaires les plus controversées de l'histoire de la compétition continentale. Achraf Hakimi, capitaine de la sélection marocaine et star du Paris Saint-Germain, a toutefois révélé comment il comptait vivre le jour du verdict, réaffirmant sa fierté face à la prestation du Maroc lors de la finale, quelle que soit la décision attendue.

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Hakimi a évoqué le dossier lors de la conférence de presse qu'il a donnée ce mardi, avant le choc entre le Paris Saint-Germain et la Roma, prévu demain mercredi en Ligue des champions. Il y a abordé sa position sur le litige juridique qui oppose les fédérations marocaine et sénégalaise, ainsi que l'attente qui précède l'annonce de la décision définitive du tribunal.

Interrogé sur le verdict du Tribunal arbitral du sport, la star marocaine a déclaré : « La décision n'est pas facile. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le terrain, chacun a son avis, et moi j'ai le mien. »

Faisant allusion aux événements survenus lors de la finale, Hakimi a ajouté : « Au football, on ne peut pas quitter le terrain de cette manière. »

Il a poursuivi : « J'ai le sentiment d'avoir fait mon travail, et l'équipe est fière d'avoir porté l'image du Maroc au plus haut niveau possible. Pour moi comme pour les supporters, nous devons rester fiers de ce que nous avons accompli. »

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Il a conclu sur le sujet en ces termes : « Nous allons attendre ensemble et, quelle que soit la décision, nous devons être prêts pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, c'est ce qui compte le plus désormais. »

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Une journée calme en attendant le verdict du TAS

Hakimi a dévoilé la façon dont il compte passer le jour de l'annonce du verdict, expliquant qu'il ne laisserait pas l'attente le détourner de sa préparation pour le prochain match européen.

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À propos de la manière dont il vivra ces heures d'attente, il a déclaré : « Ce sera une journée calme. Je vais rentrer chez moi et me reposer un peu, puis quelqu'un m'informera de la décision, et ensuite j'irai dormir pour me préparer au match du lendemain. »

Ces déclarations interviennent alors que l'affaire suscite un vif intérêt au Maroc et au Sénégal, le sort du titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 étant désormais suspendu à la décision du Tribunal arbitral du sport, après le passage du litige des instances continentales à la plus haute juridiction sportive compétente pour examiner ce type de recours.

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Du sacre sur le terrain au litige juridique

La crise remonte à la finale qui a opposé le Maroc au Sénégal le 18 janvier 2026, au stade Prince Moulay Abdellah, dans la capitale, Rabat.

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La rencontre a connu des événements exceptionnels dans ses dernières minutes : l'arbitre a accordé un penalty à la sélection marocaine, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais, lesquels ont quitté la pelouse sur instruction de leur sélectionneur, Pape Thiaw.

Après une interruption d'environ 15 minutes, les joueurs sénégalais sont revenus pour terminer la rencontre, mais Brahim Diaz a manqué son penalty en tentant une panenka, avant que Pape Gueye n'inscrive le but de la victoire pour le Sénégal en prolongation.

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Le match s'est ainsi achevé sur une victoire du Sénégal sur le terrain, avant que la Fédération marocaine ne dépose une réclamation officielle auprès du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), en s'appuyant sur le fait que les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse.

Le 17 mars 2026, le jury d'appel a décidé de déclarer la sélection sénégalaise perdante sur le score de 3-0 et d'attribuer le titre au Maroc par décision administrative, ce qui a poussé la Fédération sénégalaise à saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision et réclamer la restitution du titre.

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Depuis, les deux parties attendent que le tribunal tranche le litige, le Maroc s'en tenant à la décision de la CAF, tandis que le Sénégal persiste à revendiquer le titre sur la base du résultat obtenu sur le terrain.

Hakimi concentré sur le Paris Saint-Germain

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Loin du dossier africain, Hakimi se prépare à disputer un match important avec le Paris Saint-Germain face à la Roma en Ligue des champions. Il a affirmé se sentir bien au sein du club français et vouloir y poursuivre sa carrière pendant de longues années.

Le latéral marocain a déclaré : « Je veux continuer à écrire l'histoire avec le Paris Saint-Germain, c'est mon équipe. J'espère rester ici le plus d'années possible, et j'adresse un message en ce sens à Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. »

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Il a ajouté : « Ils savent que j'aime énormément le club et je me sens désormais parisien. Mon objectif est de remporter le plus de titres possible et d'inscrire mon nom le plus haut possible dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Pour ma part, je peux terminer ma carrière ici. »

Hakimi attend donc la décision du Tribunal arbitral du sport sur le sort du titre africain, tout en insistant sur le fait que la priorité reste la préparation des prochaines échéances, à commencer par la prochaine Coupe d'Afrique des nations, sans oublier la course aux titres avec le Paris Saint-Germain.