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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Décision choc concernant le transfert de Zalzouli au Paris Saint-Germain

A. Ezzalzouli
A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Bétis Séville
Maroc
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L'amitié de Hakimi ne suffit pas

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Les chances d'un transfert du Marocain Abde Ezzalzouli, ailier du Real Betis, vers le Paris Saint-Germain se sont amenuisées, après que le journaliste italien Matteo Moretto a révélé que l'opération n'avait que peu de chances d'aboutir pour le moment, malgré l'association du nom du joueur au club français qui cherche un remplaçant au blessé Khvicha Kvaratskhelia.

Moretto a écarté l'hypothèse d'un départ imminent d'Ezzalzouli du Real Betis, expliquant que le fait que le joueur soit lié au même agent qui représente Achraf Hakimi, tout comme la forte amitié qui les unit, ne signifie pas nécessairement un transfert vers le Paris Saint-Germain.

Le journaliste italien a déclaré, sur la chaîne « DAZN » : « Il est vrai qu'Ezzalzouli partage le même agent qu'Hakimi, et qu'il est aussi un ami très proche de lui, mais le joueur a déjà eu l'occasion de quitter le Real Betis l'été dernier. Toutefois, il est lié au club par un contrat jusqu'en 2029, et il se sent très heureux là-bas. On m'a informé que la question de son transfert vers le Paris Saint-Germain n'a, pour le moment, que peu de chances d'aboutir. »

Le nom d'Ezzalzouli était apparu parmi les options envisageables par le Paris Saint-Germain pour compenser l'absence de Kvaratskhelia, victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la rencontre face au Barça, ce qui le privera de participer au reste des compétitions de la saison.

Le club français n'hésite généralement pas à entrer sur le marché des transferts lorsque le staff technique et administratif estime que l'équipe a besoin de renforcer ses rangs, ce qui a ouvert la porte aux spéculations sur la possibilité de recruter un nouveau joueur pour étoffer la ligne d'attaque.

Ezzalzouli a connu une forte progression ces derniers temps, devenant l'un des attaquants les plus capables de faire la différence dans le football espagnol, et gagnant une plus grande stature sur la scène européenne.

Les statistiques du joueur marocain la saison dernière reflètent l'ampleur de la progression de son niveau, après avoir inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives, confirmant le saut qualitatif qu'il a réalisé sur le plan offensif.

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