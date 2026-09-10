Dans un développement surprenant, un nouveau visage est apparu à l'entraînement du Real Madrid ce jeudi matin, bouleversant les plans du staff technique à seulement 48 heures du choc face au Rayo Vallecano dans le cadre de la Liga.

Le jeune défenseur central Raul Asencio, absent depuis le début de la saison, a officiellement rejoint les séances collectives, accélérant le rythme de sa convalescence au moment où il attend un verdict décisif de son entraîneur José Mourinho, sur fond d'un avenir incertain qui le poursuit sur et en dehors du terrain.

Un retour après une longue absence

Asencio, qui n'a disputé aucune minute officielle cette saison après avoir subi une déchirure des tendons du genou durant la préparation estivale, a effectué son premier entraînement avec le groupe. Le joueur est apparu en bonne condition physique, le staff médical visant à profiter de la prochaine trêve internationale pour le préparer entièrement et l'amener au sommet de sa forme.

Le retour du défenseur intervient à un moment sensible, d'autant qu'il était sur le point de partir lors du dernier mercato estival, avant que la blessure ne vienne compromettre son éventuel transfert, surtout après que le club a renforcé son arrière-garde en recrutant le Français Ibrahima Konaté.

Des absences qui pèsent sur la Maison Blanche

À l'inverse, la liste des blessés continue de peser sur le club madrilène. Le trio composé d'Éder Militão, Ferland Mendy et Rodrygo poursuit son programme de réadaptation individuel, à l'intérieur comme à l'extérieur des salles de sport.

Selon « AS », Militão et Mendy devraient entamer la dernière phase de leur réadaptation au cours des prochaines semaines, tandis que le Brésilien Rodrygo aura besoin de plusieurs mois supplémentaires pour se remettre totalement de sa rupture des ligaments croisés.

Un avenir en jeu : entre acquittement et affaire d'alcool

Bien que le retour d'Asencio représente sportivement une bonne nouvelle pour Mourinho, son avenir avec le Real Madrid reste enveloppé d'incertitude.

Le joueur, récemment acquitté et gracié dans l'affaire de diffusion d'une vidéo à caractère sexuel qui avait suscité une vive polémique la saison dernière, s'est de nouveau retrouvé dans le viseur après avoir été condamné en août dernier pour conduite sous l'emprise de l'alcool, son test s'étant révélé positif.

Cet incident n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'entraîneur portugais, qui a tenu des propos incendiaires reflétant l'ampleur du mécontentement au sein du club. Mourinho avait déclaré, après la révélation de l'incident : « Quand il était apte, personne ne s'entraînait aussi dur ou mieux que lui. »

Et d'ajouter : « Mais un joueur du Real Madrid reste un joueur du Real Madrid 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, toute l'année. Je ne suis pas content. Nous commettons tous des erreurs, mais l'accumulation des erreurs, c'est autre chose. »

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