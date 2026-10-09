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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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De peur d'une rechute : Flick douche les supporters du Barça au sujet de Raphinha et met Ancelotti dans l'embarras

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
H. Flick
Raphinha
G. Jesus
C. Ancelotti
Brésil
Espagne

L'Espagne, meilleure sélection du monde : Jesus prêt à être titulaire

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a confirmé l'absence de son joueur brésilien Raphinha pour le match de demain face à Getafe en Liga, ainsi que pour la confrontation contre Galatasaray en Ligue des champions, en raison des douleurs qu'il ressent à sa jambe droite.

Le journal Sport a publié les déclarations de Flick lors de la conférence de presse, dans lesquelles il a confirmé vouloir gérer Raphinha avec prudence, afin d'éviter que le joueur ne subisse une nouvelle rechute.

Flick a déclaré : « La blessure de Raphinha n'est pas grave, mais elle doit tout de même être prise en compte, car il a subi de nombreuses blessures, et nous devons prendre soin de lui. Il ne sera pas disponible demain ni face à Galatasaray. »

Le joueur brésilien ne s'est pas entraîné avec le groupe lors de la dernière séance avant la rencontre face à Getafe. Raphinha est descendu sur la pelouse avant ses coéquipiers et a effectué des exercices individuels sans se joindre à l'entraînement collectif.

Il a souligné : « L'importance de Raphinha dans le pressing ; son absence peut-elle avoir un impact ? J'ai vu aujourd'hui à l'entraînement de bonnes choses concernant le pressing. Ils ont bien pressé lorsqu'ils ont perdu le ballon, et cela fait partie de notre mentalité. »

Il a insisté : « Raphinha et une approche différente lors de ses déplacements avec le Brésil ? Tout le monde souhaite jouer pour la sélection de son pays. C'est la mentalité de Raphinha. Il donne toujours le meilleur de lui-même. »

Dans un message indirect visant à embarrasser Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, Flick a expliqué : « Nous devons bien réfléchir à la nécessité de le faire jouer en Australie, et de parcourir des milliers de kilomètres. C'est incroyable. Ils doivent choisir les matchs amicaux, et cela n'est pas possible en Europe à cause de la Ligue des nations. »

Il a poursuivi : « Lorsque j'étais avec la sélection allemande, nous avions l'option d'aller en Argentine, au Brésil et au Paraguay, mais c'était parce qu'il y avait deux ou trois matchs amicaux. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. C'est normal. »

Il a ajouté : « Il y a une énorme pression sur les joueurs. Ils n'ont pas de matchs pour voir d'autres joueurs et offrir du repos à ceux qui disputent plus de minutes. C'est la situation, et nous ne pouvons pas changer les calendriers. »

Il a ajouté : « J'aime ce que je vois lorsque je suis la sélection espagnole, que ce soit en matière de performance ou de répartition des minutes de jeu ; la relation entre nous est très bonne. L'Espagne est la meilleure sélection du monde, et j'aime la regarder jouer. »

Concernant les options disponibles pour pallier l'absence de Raphinha, Flick a évoqué Gabriel Jesus comme l'un des candidats pour remplacer la star de la Seleção dans le onze de départ face à Getafe.

Flick a dévoilé son intention en déclarant : « Est-ce que Jesus commence titulaire ? C'est l'idée, il s'est beaucoup amélioré, et il correspond à notre style. Il livre de très bonnes performances, il me plaît, et il est prêt. »

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