Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a confirmé l'absence de son joueur brésilien Raphinha pour le match de demain face à Getafe en Liga, ainsi que pour la confrontation contre Galatasaray en Ligue des champions, en raison des douleurs qu'il ressent à sa jambe droite.

Le journal Sport a publié les déclarations de Flick lors de la conférence de presse, dans lesquelles il a confirmé vouloir gérer Raphinha avec prudence, afin d'éviter que le joueur ne subisse une nouvelle rechute.

Flick a déclaré : « La blessure de Raphinha n'est pas grave, mais elle doit tout de même être prise en compte, car il a subi de nombreuses blessures, et nous devons prendre soin de lui. Il ne sera pas disponible demain ni face à Galatasaray. »

Le joueur brésilien ne s'est pas entraîné avec le groupe lors de la dernière séance avant la rencontre face à Getafe. Raphinha est descendu sur la pelouse avant ses coéquipiers et a effectué des exercices individuels sans se joindre à l'entraînement collectif.

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Il a souligné : « L'importance de Raphinha dans le pressing ; son absence peut-elle avoir un impact ? J'ai vu aujourd'hui à l'entraînement de bonnes choses concernant le pressing. Ils ont bien pressé lorsqu'ils ont perdu le ballon, et cela fait partie de notre mentalité. »

Il a insisté : « Raphinha et une approche différente lors de ses déplacements avec le Brésil ? Tout le monde souhaite jouer pour la sélection de son pays. C'est la mentalité de Raphinha. Il donne toujours le meilleur de lui-même. »

Dans un message indirect visant à embarrasser Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, Flick a expliqué : « Nous devons bien réfléchir à la nécessité de le faire jouer en Australie, et de parcourir des milliers de kilomètres. C'est incroyable. Ils doivent choisir les matchs amicaux, et cela n'est pas possible en Europe à cause de la Ligue des nations. »

Il a poursuivi : « Lorsque j'étais avec la sélection allemande, nous avions l'option d'aller en Argentine, au Brésil et au Paraguay, mais c'était parce qu'il y avait deux ou trois matchs amicaux. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. C'est normal. »

Il a ajouté : « Il y a une énorme pression sur les joueurs. Ils n'ont pas de matchs pour voir d'autres joueurs et offrir du repos à ceux qui disputent plus de minutes. C'est la situation, et nous ne pouvons pas changer les calendriers. »

Il a ajouté : « J'aime ce que je vois lorsque je suis la sélection espagnole, que ce soit en matière de performance ou de répartition des minutes de jeu ; la relation entre nous est très bonne. L'Espagne est la meilleure sélection du monde, et j'aime la regarder jouer. »

Concernant les options disponibles pour pallier l'absence de Raphinha, Flick a évoqué Gabriel Jesus comme l'un des candidats pour remplacer la star de la Seleção dans le onze de départ face à Getafe.

Flick a dévoilé son intention en déclarant : « Est-ce que Jesus commence titulaire ? C'est l'idée, il s'est beaucoup amélioré, et il correspond à notre style. Il livre de très bonnes performances, il me plaît, et il est prêt. »