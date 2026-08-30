En avril dernier, Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, a décidé de suivre l'exemple de nombre de ses collègues professionnels et de devenir le nouveau propriétaire du club catalan de Cornellà.

Et voilà que la star argentine est apparue vêtue du maillot vert et blanc de l'équipe, en compagnie de ses fils : Thiago, Mateo et Ciro.

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Le club catalan a publié les photos de Messi avec ses fils sur son compte « X », en commentant : « Leo Messi et sa famille se préparent à débuter la saison. De Cornellà au monde entier, le nombre de ceux qui portent le vert comme lui ne cesse de croître, impatients d'entamer ce grand défi. Allez Cornellà. »

Dans le même temps, la star argentine continue d'émerveiller tout le monde avec l'Inter Miami, à trente-neuf ans. En effet, il a inscrit quatre buts lors de leur large victoire 7-1 face à Montréal.

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