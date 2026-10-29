De la Serie A : le Real Madrid boucle son premier transfert pour la saison prochaine

Le Real Madrid cherche à répondre à la demande de son entraîneur portugais José Mourinho, qui réclame un renforcement de la charnière centrale et du milieu de terrain.

Les responsables du club merengue estimaient que le recrutement d'Ibrahima Konaté suffisait à donner un véritable coup de pouce à la défense.

Pourtant, il semble que la Maison Blanche ait commencé à travailler pour satisfaire les souhaits de l'entraîneur portugais, et que le premier transfert de la saison prochaine soit déjà bouclé.

Selon le journal Sport, qui cite le spécialiste du mercato Matteo Moretto, le Real va activer la clause de rachat relative à Jacobo Ramón, la révélation de Côme, pour voir ce produit de l'académie de la Fábrica revenir à la Maison Blanche l'été prochain.

Moretto a précisé que le montant que versera la Maison Blanche sera inférieur à 9 millions d'euros, contrairement à ce qu'ont indiqué différents rapports. Et même si le retour de Ramón est désormais acquis, cela ne signifie pas nécessairement qu'il poursuivra avec le Real Madrid une fois le marché des transferts refermé.

Le club devra prendre une décision : lui accorder sa confiance et l'intégrer à l'équipe première, ou privilégier sa vente et tirer un profit financier de l'opération.

Le club de Côme n'avait déboursé que 2,5 millions d'euros pour recruter Jacobo Ramón en juillet 2025. Depuis lors, sa valeur marchande n'a cessé de grimper, jusqu'à atteindre 45 millions d'euros selon les chiffres actuels publiés par le site Transfermarkt.

Âgé de 21 ans, Ramón a affiché un niveau remarquable sous la direction de l'entraîneur Cesc Fàbregas.

Le Real Madrid, qui a suivi de près sa progression depuis son départ, sait que la hausse de sa valeur marchande pourrait lui rapporter un bénéfice supplémentaire en cas de vente, ou lui offrir l'occasion de récupérer un défenseur de qualité pour un montant relativement modique s'il décide de le conserver.

Jacobo Ramón sait ce que signifie porter le maillot du Real Madrid ; il a même déjà marqué au stade Santiago-Bernabéu, lui qui a disputé 6 matches avec le club madrilène, inscrivant un but qui a offert au Real Madrid une victoire difficile dans les derniers instants face au Real Majorque, lors de la saison 2024-2025.

Avec Côme, il a disputé jusqu'à présent 49 matches et a prouvé qu'il ne possédait pas seulement des qualités défensives remarquables, mais qu'il représentait aussi une menace offensive, après avoir inscrit 5 buts.