De la Premier League : Barcelone officialise sa troisième recrue

Le FC Barcelone a annoncé ce dimanche l'arrivée officielle de la défenseure catalane Martina Fernández, 21 ans, en provenance d'Everton, dans le cadre d'un transfert qui marque le retour de la joueuse dans son club formateur après une absence d'un an et demi.

Dans un communiqué officiel, le club catalan a confirmé avoir activé la clause de rachat conservée lors du départ de la joueuse en Angleterre, pour un montant proche de 150 000 euros. Fernández a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2029.

La cérémonie officielle de signature doit se tenir dans les prochains jours au bureau du président du club, Joan Laporta, en présence de Xavier Puig, responsable de la section féminine du club.

Un riche passé avec le Blaugrana

Fernández est un visage familier dans les couloirs du Camp Nou, puisqu'elle a disputé sa première rencontre officielle avec l'équipe première lors de la saison 2021-2022, alors qu'elle n'avait que 17 ans, sous la direction de l'entraîneur Jonatan Giráldez.

Au cours de son premier passage, elle a disputé 22 matches, dont 15 en championnat d'Espagne, en étant titulaire à 12 reprises.

La saison 2024-2025 a toutefois été marquée par une blessure au ménisque qui l'a éloignée des terrains plusieurs mois, avant qu'elle ne se rétablisse et rejoigne Everton, d'abord sous la forme d'un prêt, puis à titre définitif, le club anglais l'ayant recrutée tandis que le Barça conservait le contrôle de son avenir.

Un renfort pour la défense

Le retour de Fernández intervient à un moment crucial, le Barça cherchant à renforcer sa défense centrale après le départ de Mapi León et alors que Laia Aleixandri poursuit sa convalescence, ce qui fait de la jeune défenseure une doublure fiable pour la charnière défensive de Pere Romeu.

À Everton, Fernández s'est imposée comme une joueuse titulaire incontournable, disputant 25 matches en Women's Super League. Elle revient désormais avec une expérience plus large et une plus grande maturité, ainsi qu'une réelle chance de s'assurer une place fixe dans l'effectif de l'entraîneur.

L'arrivée de Fernández constitue la troisième recrue du Barça lors du mercato estival en cours, après les signatures de Renee van Asten et de Taylor McCammy, dans le cadre du plan du club visant à renforcer son équipe féminine.