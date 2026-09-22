De la moquerie à la domination : Simeone transforme l'Atlético en bête noire du Real Madrid

Le Real Madrid n'est plus la partie dominante du derby de la capitale comme il l'était auparavant, après que Diego Simeone a réussi à renverser complètement la donne. Depuis l'arrivée de l'entraîneur argentin à l'Atlético Madrid, l'équipe rouge et blanc est passée du statut de victime habituelle à celui de l'un des adversaires les plus gênants pour le Real Madrid, devenant même celui qui l'a le plus privé de points en Liga durant cette période.

Il y a quelques années, une banderole portant une phrase ironique avait été déployée dans la tribune sud du stade Santiago-Bernabéu : « Nous recherchons un adversaire digne du derby », en référence aux grands écarts qui séparaient le Real Madrid de son voisin l'Atlético, qui a souffert pendant près de 14 ans face à son éternel rival.

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Mais l'arrivée de Diego Simeone sur le banc de directeur technique en décembre 2011 a tout changé. Simeone a pris les rênes d'une équipe en plein chaos, après avoir été éliminée de la Coupe du Roi face à Albacete et se retrouvant dans la zone de relégation en Liga, mais il a rapidement remis de l'ordre et redonné à l'Atlético son caractère compétitif.

Le début ne fut pas facile dans le derby, puisque l'Atlético a perdu ses trois premières confrontations en Liga sous la direction de Simeone, avant que le véritable tournant n'intervienne lors de la finale de la Coupe du Roi en 2013, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Au stade Santiago-Bernabéu, l'Atlético a signé une victoire historique face au Real Madrid, et depuis cette nuit-là, un nouveau chapitre du derby de la capitale a commencé, au cours duquel l'équipe rouge et blanc est devenue un adversaire extrêmement difficile pour son voisin madrilène.

La scène s'est répétée dimanche dernier, après que l'Atlético a réussi à faire tomber le Real Madrid, portant à 48 le nombre de points glanés face au club madrilène en Liga depuis que Simeone a pris la direction de l'équipe.

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Avec ce chiffre, l'Atlético devance d'un point le Barça, qui a récolté 47 points face au Real Madrid durant la même période, tout en ayant disputé un match de moins, dans l'attente du Clasico attendu en octobre pour trancher l'avantage. La supériorité de l'Atlético ne se limite pas à la première place, puisque Villarreal arrive à la troisième place avec un large écart, après avoir engrangé 34 points face au Real Madrid au cours des 15 dernières années, en 27 matches.

Villarreal est à égalité avec le Real Betis et Valence au nombre de points obtenus face au Real Madrid, bien que ces deux équipes aient disputé un plus grand nombre de matches. Derrière ces noms apparaissent les clubs de Séville, de la Real Sociedad et de l'Athletic, qui ont récolté respectivement 22, 20 et 18 points face au Real Madrid durant la même période.