Samedi soir, Gérone n'a pas réussi à se maintenir en Liga. Dans un duel de la peur face à Elche, l'équipe de Míchel a été incapable de s'imposer alors qu'une victoire était impérative : 1-1. Majorque, de son côté, n'a pas non plus assuré son salut malgré un succès.

Du côté de Gérone, Donny van de Beek est resté sur le banc pendant toute la rencontre, tandis que Daley Blind n’était même pas dans le groupe. L’ancien Ajacide souffre de problèmes physiques et a donc manqué ce match crucial.

La première période, peu spectaculaire, s’est déroulée à l’Estadi Montilivi. Les deux formations se sont créé très peu d’occasions, conformément au scénario d’un match de relégation. Dominateur de la possession, Gérone a néanmoins concédé l’ouverture du score à la 39^e minute.

Sur coup franc, Pedro Bigas prolonge de la tête vers Álvaro Rodríguez. Dos au but, l’Uruguayen dispose d’un espace inattendu, se démarque avec intelligence et enroule une frappe du gauche qui fait mouche : 1-0. Gérone est alors en grande difficulté.

Juste avant la mi-temps, ce même Rodríguez a failli entrer dans la légende en inscrivant son deuxième but de la soirée. L’attaquant a profité d’un malentendu défensif, mais a tiré dans le petit filet. Elche est rentré aux vestiaires avec un maigre avantage.

Au retour des vestiaires, Gérone ajuste son schéma et est immédiatement récompensé. À la 48^e minute, Arnau Martínez exploite une sortie incomplète du gardien sur un coup franc d’Azzedine Ounahi et égalise d’une frappe rapide : 1-1.

Les occasions franches se sont ensuite faites rares jusqu’à la 80e minute. Le remplaçant Thomas Lemar s’est habilement démarqué grâce à un joli contrôle et a décoché une frappe fulgurante du pied gauche, mais le ballon a heurté la barre transversale. Gérone a bien tenté sa chance dans le temps restant, sans se montrer dangereux, et a ainsi officiellement validé son retour en Segunda División.

Au terme de cette dernière journée, Gérone est relégué en Segunda División, malgré sa participation à la Ligue des champions 2024/25 après une troisième place surprise en Liga. Majorque et le Real Oviedo accompagnent le club catalan au deuxième échelon du football espagnol. Jusqu’au coup de sifflet final, la tension était à son comble : Gérone, Elche, Majorque, Osasuna et Levante luttaient tous pour éviter la descente.