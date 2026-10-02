Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a laissé entendre qu'il pourrait laisser Lamine Yamal sur le banc des remplaçants lors du match face à la République tchèque, en marge de la troisième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Les déclarations de De la Fuente sont intervenues lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi, au cours de laquelle il a refusé de dévoiler son onze de départ pour le match de samedi au stade Carlos Tartiere, dans un contexte de calendrier chargé et de blessures qui se multiplient, la dernière en date étant le forfait de Ferran Torres.

Le technicien espagnol a déclaré : « Le défaut de ce système et de ce calendrier, c'est le manque de temps disponible pour récupérer. Si un joueur ressent le moindre problème, nous préférons donner la priorité à sa santé. Nous préférons qu'il soit dans une condition physique optimale. »

Il a ajouté, pour expliquer sa politique de rotation : « Quand on parle de rotation, cela se résume à une seule réalité : choisir les joueurs qui sont dans leur meilleure condition physique pour chaque poste. Le poste de gardien de but est plus stable, mais les autres postes sont susceptibles de changer. »

Interrogé directement sur la participation de Yamal, De la Fuente a répondu d'un ton tranchant : « Nous aligderons la composition la plus adaptée pour remporter le match. Lamine n'a pas disputé l'intégralité des 90 minutes en prévision de ces circonstances, comme d'autres de ses coéquipiers. »

Et malgré son allusion à un repos accordé à la jeune star, il a souligné son importance absolue pour la sélection, affirmant : « Lamine est un joueur important à tout moment, qu'il débute comme titulaire ou qu'il entre en jeu à la 60e ou à la 45e minute. Sa présence n'affecte pas ses performances, nous pensons qu'il sera plus efficace durant les minutes qu'il disputera. »

De la Fuente a salué la progression de Yamal, ajoutant : « On le voit mûrir de jour en jour. C'est un joueur agréable à regarder, qui comprend de mieux en mieux chaque situation et accepte toutes les propositions. C'est une excellente nouvelle. »





De l'autre côté, le sélectionneur de la Roja a évoqué la confrontation avec son homologue de la sélection tchèque, Santi Denia, en déclarant : « Nous nous connaissons bien, mais ce sont les joueurs qui changent le plan de jeu. La sélection tchèque est un adversaire très difficile et peut constituer un piège pour qui ne la connaît pas, mais pas pour nous. Nous disposons de nombreuses options tactiques, et il n'est pas facile de défendre contre nous. »







