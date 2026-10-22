De l'exil au sommet de l'éclat : comment Maresca a-t-il embarrassé Guardiola avec la carte Foden ?

Un rapport de presse anglais a affirmé, ce jeudi, que Phil Foden est passé du statut de laissé-pour-compte la saison dernière, sous la direction de Pep Guardiola et absent de la Coupe du monde, à celui de star de premier plan cette saison.

Le journal « As » a publié un rapport sur la grande transformation dans la carrière du joueur anglais, intitulé : « Foden démasque Guardiola ».

Après la victoire écrasante de Manchester City face à l'AEK Athènes (5-1), mardi, en Ligue des champions, Foden a confirmé : « J'ai vraiment pris du plaisir. »

L'Anglais a inscrit un triplé et délivré une passe décisive pour Cherki, jouant un rôle central dans le retour de l'équipe sur le chemin des victoires dans la plus importante compétition européenne des clubs.

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Foden a évolué au poste de faux avant-centre, un poste où l'enfant de Manchester s'est senti à l'aise.





Le joueur anglais a expliqué : « J'ai encore un long chemin à parcourir pour atteindre mon meilleur niveau, mais je vais dans la bonne direction, et marquer m'aide toujours. »

L'attaquant a également reçu des éloges de la part de son entraîneur en conférence de presse, où Maresca a déclaré qu'il le considère comme l'un des meilleurs joueurs anglais.

Et de poursuivre : « Il n'a pas été à son meilleur niveau au cours des deux ou trois dernières saisons pour différentes raisons, mais je sais à quel point il est bon et j'essaie de l'aider. Je suis certain qu'il sera un apport précieux pour nous cette saison. »

Foden est revenu au moment idéal, car il n'existe pas de remplaçant naturel pour Haaland, et l'une des options que Maresca étudie pour compenser l'absence du Norvégien, Semenyo, sera absent pendant huit semaines.

Foden était revenu dans l'équipe face à Ipswich Town lors du dernier match, inscrivant son premier but depuis dix mois, mettant ainsi fin à sa disette, et il a marqué quatre buts lors de ses deux derniers matchs.

À l'Etihad Stadium, Foden est considéré comme une grande star. Et plus encore, car il est de Manchester, formé à l'académie des jeunes, et un supporter fidèle de Manchester City depuis son plus jeune âge. « C'est l'un des nôtres » : c'est ainsi que scandent les supporters fidèles au bleu ciel pendant que Foden brille à travers le terrain, le ballon collé à son pied gauche.

Foden hors des plans de Guardiola

Cela intervient après que son éclat s'est estompé ces dernières saisons, passant d'un joueur prometteur à un joueur oublié. Du meilleur joueur de Premier League à un joueur dont Guardiola s'est passé.

Son rendement a décliné, son influence s'est amenuisée, et il a finalement été écarté de la liste de Tuchel pour la Coupe du monde l'été dernier.

Il a été contraint de regarder les matchs depuis chez lui. Malgré cela, Foden reste optimiste. S'il maintient le niveau qu'il a montré lors des deux derniers matchs, ses chances de représenter à nouveau la sélection de son pays augmenteront.

Tout ce dont il a besoin, c'est de prouver que son retour en force est durable, et pas seulement le résultat de deux bons matchs.