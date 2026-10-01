Edu Aguirre, célèbre journaliste espagnol et l'un des amis proches de Cristiano Ronaldo, a révélé la raison du départ de Don de la concentration de la sélection du Portugal, soulignant qu'il s'est senti trahi.

Ronaldo avait quitté la concentration du Portugal, hier mercredi, quelques heures après les déclarations de Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe portugaise, dans lesquelles il affirmait qu'il n'y avait aucun problème avec le capitaine de l'équipe.

La crise a commencé lorsque Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants du Portugal durant tout le dernier match contre la Norvège, qui s'est terminé sur une victoire de l'équipe portugaise (2-1), ce qui a provoqué le mécontentement du capitaine d'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a refusé de participer aux entraînements après le match contre la Norvège, mais il a eu une discussion avec Jesus, et il semblait que les choses s'étaient apaisées entre les deux hommes, avant que ce dernier ne déclare lors de la conférence de presse précédant le match face au Danemark qu'aucun joueur ne lui ferait changer ses idées, ni personne d'autre dans le football, ce qui a poussé Don à quitter la concentration du Portugal.

De son côté, Edu Aguirre a révélé les coulisses de la crise, déclarant dans un entretien à l'émission « El Chiringuito » que Jesus avait trahi Cristiano Ronaldo, soulignant que le sélectionneur avait présenté ses excuses au capitaine et lui avait promis de s'excuser à nouveau lors de la conférence de presse du mercredi, avant le match face au Danemark, mais qu'il avait préféré faire preuve de force et manquer à sa promesse.

L'ami de Ronaldo a ajouté, selon le journal portugais « Record » : « Une réunion s'est tenue dans la nuit de mardi, entre le président de la fédération, l'entraîneur et Cristiano. Jesus s'est excusé auprès de Cristiano de l'avoir ignoré en lui faisant effectuer des exercices d'échauffement pendant 30 minutes face à la Norvège sans le faire jouer dans le match. Et il ne s'est pas contenté de s'excuser en privé, il lui a aussi promis de s'excuser publiquement et de reconnaître son erreur devant tout le monde. »

Il a poursuivi : « C'était la promesse de Jesus à Cristiano. Puis il est allé à la conférence de presse et a lancé une série de mensonges que personne n'a crus. C'est pour cette raison que Cristiano a explosé de colère, parce qu'il s'est senti trahi. Il n'y a pas d'autre explication. »

Il a expliqué : « C'est aussi simple que ça. Ton entraîneur vient te voir en privé et te dit : "Écoute, voilà comment ça s'est passé, tu me comprends, bon, je n'ai pas bien géré la situation, nous sommes ensemble dans cette affaire, je suis désolé. S'il y a une conférence de presse, je clarifierai tout, je m'excuserai, ne t'inquiète pas, tout ira bien, tout sera réglé." Puis tu vas à la conférence de presse 12 heures plus tard et tu laisses Cristiano dans la même situation... et le pire, c'est que tu te montres dur, et tu dis que c'est toi le responsable et que Cristiano n'est qu'un joueur comme un autre. Rentre chez toi et passe à autre chose. C'est pour cela que je dis : c'est une trahison. »







